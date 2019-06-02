Хаос в Харькове: во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову

2 июня 2019, 14:51

В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua
  • В Харькове националисты снесли памятник Жукову mediaport.ua

2 июня в Харькове у Дворца спорта, во время съезда новой партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, активисты устроили акцию протеста.

По информации местных СМИ, участники акции скандировали "Позор"  всем тем, кто заходил внутрь дворца по приглашению. Отметим, что перед входом активисты разлили краску, чтобы все участники съезда испачкались. Представители Нацкорпуса, которые присоединились к акции протеста, образовали проход, чтобы гости Дворца не прошли мимо "коридора позора".

Весь сыр-бор возник из-за того, что организаторы акции уверенны, что данный съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов". Поэтому вдоль центрального входа во Дворец спорта Нацкорпус развернул банер "Стоп реваншу".

На окнах Дворца спорта участники акции установили портреты погибших на Майдане в Киеве и во время теракта во время Марша достоинства возле этого же Дворца в Харькове в 2015-м году.

"На улице поют гимн. Протестующие требуют, чтобы люди шли по коридору позора по краске и фотографиям Труханова и Кернеса", - сообщает издание Медиапорт.

Отметим, что в результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Добавим, что чуть позже Нацкорпус переместился к памятнику Жукову с целью демонтажа. Вначале полиция попыталась разогнать протестующих при помощи слезоточивого газа.

Спустя некоторое время, когда полиция ушла, памятник Жукову снесли.

В это время Геннадия Кернеса избрали главой партии.

Напомним, ране националисты подрались с активистами БПП у Конституционного суда.

Также ранее сообщалось, Игорь Коломойский готовит новый политический проект. Бизнесмен рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии Возрождение Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом. И отметил, что готовится "всеукраинский проект", в который войдут партия Возрождение, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
памятник националисты массовые беспорядки Геннадий Кернес Геннадий Труханов новости Харькова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:51
Хаос в Харькове: во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову
14:25
"Я бы не платил": Трамп советует Лондону "кинуть" ЕС на 50 млрд долларов
14:05
"У нее с головой совсем плохо стало": Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов
13:55
Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы
13:17
"Фашисты ХХ века": мэр Лондона жестко прошелся по Трампу, Орбану и Ле Пен
12:59
"Побег или дезертирство": Матиос нашел причину не идти в отставку
12:51
Стало известно, что скандальному экс-главе Нафтогаза Дубине принадлежит вычурный отель Хаятт
12:18
Девушка из Instagram обвинила Неймара в изнасиловании: футболист в тот день активничал в Сети
12:16
На Днепропетровщине рок-фестиваль закончился трагедией: есть погибший и пострадавшие Видео
11:58
Разборки в Каменском: две школьницы попали в больницу в результате массового избиения
11:38
Познер из-за Крыма очутился в базе Миротврец
11:22
Россию собираются отстранить от Олимпиады-2020 в Токио – СМИ
10:55
Оккультизм и знахарство: в РФ устроили жуткие ритуалы с могилой Началовой
10:30
"Врежет мощная гроза": синоптик рассказала о сильных ливнях в Украине
10:25
"Замена мяса": диетолог назвала хороший источник растительного белка
10:00
"Привержен противодействию агрессии РФ": сенатор США рассказал о встрече с Зеленским
09:48
Почему Зеленский зря собрался в Брюссель мнение
09:40
"Отделился от ПЦУ": у Епифания Филарета обозвали раскольником и бунтарем
09:15
Главные новости 2 июня: возросло число пострадавших от взрывов в Дзержинске, непогода обесточила сотни населенных пунктов в Украине
09:07
"Лизнул бы эти ножки": Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото
08:55
В Украине шквалы и грозы оставили без электричества почти 200 населенных пунктов
08:27
Хаос и паника: во время рок-фестиваля под Днепром ураган снес крышу сцены Видео
08:21
ЖеПа: почему Оля Полякова и другие артисты так стремятся в Раду мнение
08:02
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
07:52
Пьяная стрельба под Киевом: задержаны полицейские, тяжело ранившие ребенка
07:31
Мощные взрывы в Дзержинске: число пострадавших возросло
07:16
От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019
06:57
Как Порошенко может добиться отсрочки парламентских выборов мнение
06:33
Лузеры месяца: названы знаки Зодиака, которых в июне ждут проблемы
06:01
Запредельный обвал: эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен
05:28
Названы топ-5 самых сильных эрогенных зон у мужчин
04:53
Могильный креатив: на Прикарпатье детский сад украсили "гробами" Фото
04:01
Посол рассказал, в какую ловушку попадали президенты Украины
03:10
"Фантастическая фигура": Вера Брежнева доказала, что готова к лету
02:02
Владимир Зеленский впервые показал сына: редкое семейное фото
01:14
Известная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой на отдыхе
00:29
Какая вода продлевает жизнь: чемпионка по фитнесу раскрыла секрет
01 июня, суббота
23:58
Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2: текстовая трансляция матча, все подробности
23:53
МИД призвал другие страны "нажать" на Россию ради освобождения пленных украинских моряков
22:50
Экс-солистска Serebro побаловала фанатов откровенным фото в белье
21:46
"Ничего не делает": Медведев наехал на Зеленского по поводу отношений Украины и РФ
21:25
Коноплянка почтил память Рейеса
21:17
Луценко "припугнул" Украину газовой блокады со стороны России
20:44
Британские истребители перехватили группу российских военных самолетов
19:45
Мать убитого Бузины написала письмо Зеленскому с просьбой: подробности
19:15
Синоптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пекло
18:44
"Умудрились построить зону на курорте": Журналист выложил в Сеть видео из захваченного "ДНР" Седово Видео
18:15
Мощные взрывы в РФ: что известно о пострадавших и разрушениях в Дзержинске Фото Видео
18:10
Удар по самолюбию: Путина не позвали на юбилей высадки войск союзников во время Второй мировой
17:30
Зеленский назначил уполномоченного президента по правам ребенка и изменил структуру АП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять