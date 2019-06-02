Хаос в Харькове: во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову

2 июня в Харькове у Дворца спорта, во время съезда новой партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, активисты устроили акцию протеста.

По информации местных СМИ, участники акции скандировали "Позор" всем тем, кто заходил внутрь дворца по приглашению. Отметим, что перед входом активисты разлили краску, чтобы все участники съезда испачкались. Представители Нацкорпуса, которые присоединились к акции протеста, образовали проход, чтобы гости Дворца не прошли мимо "коридора позора".

Весь сыр-бор возник из-за того, что организаторы акции уверенны, что данный съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов". Поэтому вдоль центрального входа во Дворец спорта Нацкорпус развернул банер "Стоп реваншу".

На окнах Дворца спорта участники акции установили портреты погибших на Майдане в Киеве и во время теракта во время Марша достоинства возле этого же Дворца в Харькове в 2015-м году.

"На улице поют гимн. Протестующие требуют, чтобы люди шли по коридору позора по краске и фотографиям Труханова и Кернеса", - сообщает издание Медиапорт.

Отметим, что в результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Добавим, что чуть позже Нацкорпус переместился к памятнику Жукову с целью демонтажа. Вначале полиция попыталась разогнать протестующих при помощи слезоточивого газа.

Спустя некоторое время, когда полиция ушла, памятник Жукову снесли.

В это время Геннадия Кернеса избрали главой партии.

Напомним, ране националисты подрались с активистами БПП у Конституционного суда.

Также ранее сообщалось, Игорь Коломойский готовит новый политический проект. Бизнесмен рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии Возрождение Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом. И отметил, что готовится "всеукраинский проект", в который войдут партия Возрождение, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.