"Свинарчуков Порошенко за решетку": националисты подрались с активистами БПП у Конституционного суда

Националисты обвинили Петра Порошенко в неудачах на фронте / hromadske.ua

Во вторник, 14 марта, возле здания Конституционного суда Украины произошла потасовка между активистами ВО Свобода и Национального корпуса с одной стороны и представителями Блока Петра Порошенко.

Столкновения начались после того, как националисты обвинили президента Петра Порошенко в неудачах на фронте. В частности, "свободовцы" считают президента виновным в гибели украинских военнослужащих во время "Иловайского котла" и при обороне Дебальцево, коррупции в армии, а обвинили его в отмене Конституционным судом нормы о незаконном обогащении.

В ответ активисты БПП начали скандировать "Ганьба!", после чего началась потасовка, конфликт пресекли правоохранители. После чего митингующих разделила Национальная гвардия и Нацполиция, передает УНИАН.

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Представители одной стороны скандируют "Конституция не позеленеет", а их оппоненты кричат "Свинарчуков Порошенко за решетку".

Как передает Громадське, националисты выступают за расширение закона о люстрации, они держат плакат с надписью "Против реванша и мародеров".

"Мы выступаем за то, чтобы закон о люстрации расширили и такие, как Порошенко, не могли назначать на должности "своих" людей", - заявил руководитель центрального штаба Нацкорпуса Радион Кудряшов.

В свою очередь депутат от БПП Олег Барна заявил, что также пришел на акцию, чтобы снять с должности руководителя Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Отметим, что 14 мая КСУ начал рассматривать соответствие некоторых положений закона о люстрации Основному закону.

Напомним, ранее конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции выиграла 28-летняя Анастасия Задорожная.