Нацкорпус "пожалел" Порошенко: обещает не атаковать президента во время дебатов

Акция Нацкорпуса в Черкассах / 18000

Национальный корпус и Национальные дружины не намерены проводить никаких акций 14 апреля, когда президент Петр Порошенко намерен проводить предвыборные дебаты на НСК Олимпийский.

"14 апреля в 14 часов Петр Порошенко намерен дебатировать на НСК Олимпийский. По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Национальный корпус и Национальные дружины. Заранее заявляем: ни Национальный корпус, ни Национальные дружины, ни тем более полк Азов или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой", - цитирует лидера Нацкорпуса, нардепа Андрея Билецкого официальный сайт партии.

Он отметил, что Нацкорпус не видит смысла требовать чего-то от Порошенко.

"Мы будем требовать привлечения к ответственности не только Свинарчуков, но и Порошенко за коррупцию в армии уже у новой власти после президентских выборов", - добавил Билецкий.

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Напомним, ранее Нацкорпус проводил акции на Майдане Незалежности в Киеве и с требованием расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме.

Также представители Нацкорпуса совместно с Нацдружинами проводили подобные акции в Житомире, Чернигове и Луцке.

Отметим, что после столкновений Нацкорпуса с правоохранителями в Черкассах Порошенко отменил запись интервью и сбежал из города.