Скандал в оборонке: Нацкорпус пришел под АП и атаковал полицию

В субботу, 9 марта, в Киеве на подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии Национальный корпус и полицейскими.

Активисты проводят акцию с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе, и правоохранителями.

При этом представители Национального корпуса и Национальных дружин подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей.

Во время столкновения также участники акции выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры, передает УНИАН.

После столкновения активисты и правоохранители стали друг напротив друга.

Представители "Национального корпуса" скандируют: "Один за всех и все за одного!".

Перед этим на Майдане Незалежности прошла акция, организованная Национальным корпусом, в которой приняли участие около 2 тыс. человек.

"Мы пойдем к Администрации президента... Мы пойдем с простым требованием: у тебя есть неделя, до следующей субботы, выполнить наши требования: посадить Свинарчуков - это в первую очередь; открыть все дела, сделать их прозрачными - по разворовыванию в сфере обороны", - заявил Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Третье требование, добавил Билецкий, генеральный прокурор должен регулярно отчитываться перед общественностью о расследовании дел по фактам коррупции в оборонной сфере, а также арестовать имущество людей, которые разворовывали оборонный бюджет страны.

"Если они думают, что не выйдем в следующий раз, что мы это забудем, что мы это простим, - этого не будет. Нас будет больше. Мы будем приходить на их проплаченные митинги, мы будем приходить в их дома в Козине, в Конча-Заспе", - отметил Билецкий.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.