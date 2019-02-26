Контрабанда в оборонке: Гладковский сделал резонансное заявление

Гладковский сделал резонансное заявление по контрабанде в оборонке / SKELET-info

После того, как журналисты рассказали, как окружение Порошенко крадет на оборонке, замсекретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что снимает с себя полномочия.

Причиной принятия такого решения стало то, что 22-летнего сына Гладковского журналисты-расследователи обвинили в руководстве группой лиц, которая наживается на продаже контрабандных запчастей для украинской оборонки, да еще и по завышенным ценам.

В комментарии Интерфакс-Украина, чиновник уточнил, что речь идет о временной приостановке его полномочий: "На время проверки правоохранительными органами этого вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно".

Меж тем он настаивает на официальной проверке обнародованных журналистами данных.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и к Главной военной прокуратуры, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в " расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу", – потребовал Гладковский.

Стоит отметить, что в свое время Порошенко обещал, что никому не даст воровать у армии.

"Никому не позволю воровать у армии.

Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю.

Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — подчеркивал в 2017 году Порошенко.

Ранее Главред собрал в одной публикации все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко. Благодаря многолетней схеме отмывания денег при помощи оборонного комплекса группа их нескольких человек получала откаты с поставок оборонной техники, за которую заводы, входящие в госконцерн Укроборонпром переплачивали в 3-4 раза.

Напомним, из-за этого расследования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко, а теперь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пообещал принять соответствующий закон. Заодно у себя в фейсбуке он предложил расстрелять президента: "Если это журналистское расследование правда – это огромный преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!"