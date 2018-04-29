Юлия Тимошенко

Дата и место рождения

27 ноября 1960 года, Днепропетровск.

Образование

В 1977 году окончила среднюю школу № 75 в Днепропетровске.

В 1984 году окончила экономический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "экономика труда" и получила диплом инженера-экономиста.

В 1999 защитила в Киевском национальном экономическом университете кандидатскую диссертацию по специальности "организация управления, планирования и регулирования экономики" на тему "Государственное регулирование налоговой системы". Получила учёную степень кандидата экономических наук.

Бизнес деятельность

Путь в бизнесе начала в 1988 году вместе с мужем Александром Тимошенко открыв кооператив "пункт видеопроката".

В 1991 году учредила совместно с мужем корпорацию "Украинский Бензин".

В 1995—1996 возглавляла созданную на базе КУБ корпорацию "Единые энергетические системы Украины".

Политическая карьера

Январь 1997 — март 2000 — народный депутат Украины (II и III созывов).

В марте 1999 года организовала депутатскую фракцию "Батькивщина". Стала одним из основателей ВО "Батькивщина", избрана председателем партии.

В декабре 1999 назначена вице-премьером по теплоэнергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко.

19 января 2001 года Тимошенко была освобождена от своей должности.

В марте 2002 на выборах в Раду Блок Юлии Тимошенко получил 7,26 % голосов избирателей.

Май 2002 — Февраль 2005 — народный депутат Украины (Верховная Рада IV созыва).

В июле 2004 года Тимошенко от имени БЮТ подписала с Ющенко "Соглашение о создании коалиции "Сила Народа", созданной в поддержку Ющенко на президентских выборах. Активно участвовала в президентской кампании Ющенко и Оранжевой революции.

24 января 2005 года назначена и. о. премьер-министра Украины. 4 февраля 2005 года Рада утвердила Тимошенко премьер-министром страны.

В сентябре 2005 года Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку в связи с конфликтами внутри исполнительной ветви власти.

В марте 2006 года на парламентских выборах БЮТ получил 22,27 % голосов.

В апреле 2007 года Ющенко подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады" и назначил внеочередные выборы народных депутатов

Парламентские выборы были проведены 30 сентября 2007 года. На них БЮТ занял второе место, получив 30,71 % голосов. В декабре 2007 года коалиция утвердила Тимошенко в должности главы КМУ.

В 2008 Кабмин Тимошенко начал выплаты вкладчикам Сбербанка СССР — каждому вкладчику было выплачено по тысяче гривен из расчёта 1 гривна за 1 советский рубль (в народе выплаты получили название "Юлина тысяча").

В 2009 Тимошенко вела переговоры с Партией регионов о внесении изменений в Конституцию и о "широкой коалиции". Эти изменения должны были уменьшить полномочия президента Ющенко (в народе процесс получил название "ширка").

На президентских выборах 2010 года в первом туре с результатом 25,05 % голосов избирателей Тимошенко заняла второе место (первое место занял Виктор Янукович 35,32 % голосов). Во втором туре 7 февраля 2010 года Тимошенко получила поддержку 45,47 % населения, в то время как Януковича поддержали 48,95 % избирателей.

3 марта 2010 года Рада большинством голосов выразила недоверие правительству Юлии Тимошенко.

В 2014 году по итогам президентских выборов Петр Порошенко победил в первом туре, за Тимошенко, занявшую второе место, проголосовали 12,81 % (2 309 812) избирателей.

На парламентских выборах 2014 года Юлия Тимошенко избрана народным депутатом Украины по списку "Батькивщины".

Контракт с "Газпромом"

В январе 2009 года премьер-министр РФ Владимир Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа на Украину и страны ЕС. Согласно новым газовым контрактам, средняя цена на российский газ для Украины в 2009 году составила 232,98 долл. США за 1 тыс. м³ — с учётом 20-процентной скидки.

Уголовное преследование и тюремное заключение

13 февраля 2001 года Тимошенко арестовали за то, что в бытность главой ЕЭСУ в 1995—1997 годах осуществляла "контрабанду российского газа на Украину" и за неуплату налогов. Но 27 марта 2001 года Печерский районный суд Киева отменил санкцию на арест Тимошенко, признав выдвинутые против неё обвинения несостоятельными.

В июне 2004 года Главная военная прокуратура РФ объявила Тимошенко в международный розыск по обвинениям в "даче взятки высокопоставленным чиновникам Министерства обороны". Уголовное дело российской прокуратуры было закрыто в декабре 2005 года в связи с истечением срока давности.

Начиная с мая 2010 года, был открыт ряд дел против Тимошенко; наиболее известны дела: по Киотским деньгам; по автомобилям для сельской медицины; по "газовому договору с Россией от 19.01.2009".

В 2011 году в Раде была создана комиссия по расследованию обстоятельств подписания в 2009 году газовых соглашений. В апреле того же года ГПУ заявила о возбуждении нового дела "за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". В июне 2011 года в Печерском районном суде Киева начался суд по этому делу.

В октябре 2011 года Печерский суд признал Тимошенко виновной в превышении служебных полномочий премьер-министра. что привело к убыткам в размере 189,5 млн долларов. Суд приговорил Тимошенко к 7 годам заключения, лишил права занимать определённые должности в государственной власти на 3 года после отбытия основного наказания, а также обязал возместить ущерб в 189 млн долларов "Нафтогазу"

В декабре 2011 Тимошенко привезли из Киевского СИЗО в Качановскую исправительную колонию № 54 вХарькове.

В 2012 году Тимошенко провела две голодовки протеста.

21 февраля 2014 года Верховная рада имплементировала положения статьи 19 Конвенции ООН против коррупции, в соответствии с которыми была декриминализирована статья, по которой осудили Тимошенко. 22 февраля Рада приняла постановление "О выполнении международных обязательств Украины по освобождению Тимошенко Ю. В.". На основании этого постановления Тимошенко в тот же день смогла покинуть больницу в Харькове.

Интересные факты

Настоящим мемом стала запись видеообращения Тимошенко, во время которого она нервно реагирует на смену текста на суфлере и говорит знаменитую фразу: "Пропало все!".

Тимошенко получила в СМИ несколько прозвищ: "Газовая принцесса", "Дама с косой" (из-за свой фирменной прически).

В 2005 году в РФ вышел эротический фильма "Юлия". В главных героях легко угадываются Юлия Тимошенко и Михеил Саакашвили.