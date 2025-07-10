Девушка не прошла скрепный дресс-код и нарвалась на критику.

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Жену Преснякова захейтили в сети / Коллаж Главред, фото Instagram/npresnyakov

Кратко:

Что сделала жена Преснякова

Почему не нее набросились россияне

В террористической России взялись за жену сына российского певца Владимира Преснякова и внука певицы Аллы Пугачевой Алену.

Оказывается, девушка не прошла скрепный дресс-код и нарвалась на критику "праведных" россиян. В частности, оказалось, что в некоторые рестораны нельзя ходить в слишком открытых топах, даже несмотря на жару.

видео дня

Пропагандисты 7Дней возмущены одеждой жены Преснякова / Скриншот 7Дней

Странно, что девушку не заставили надеть кокошник или покрыть голову, чтобы уж совсем "было принято".

Жена Преснякова разозлила россиян / Фото 7Дней

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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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О персоне: кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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