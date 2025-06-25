Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Приедет: сын Преснякова сообщил о важном решении

Алена Кюпели
25 июня 2025, 21:53
83
Певец Владимир Пресняков сообщил о том, когда и при каких условиях встретится с сыном.
Никита Пресняков, Владимир Пресняков
Никита Пресняков, Владимир Пресняков / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, скриншот

Кратко:

  • О чем сообщил певец Пресняков
  • Чего он ждет от своего сына Никиты

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из РФ жить в США в начале полномасштабной войны в Украине, собирается встретиться со своим отцом, российским певцом Владимиром Пресняковым.

Как пишут российские пропагандисты, 34-летний Никита от союза с Кристиной Орбакайте, выедет из США и встретиться со своим отцом. Однако сделает это не в террористической России, а в европейской Испании.

видео дня
Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

По словам Преснякова-старшего, жизнь в разных странах негативным образом не отражается на их отношениях. "Мы общаемся, и он приедет сейчас к нам в Испанию. Ну, как обычно, мы встречаемся там", — объяснил музыкант.

Пресняковы воспитывают двоих общих детей
Пресняковы воспитывают двоих общих детей / фото: instagram.com, Владимир Пресняков

На вопрос о том, хочет ли артист внуков, он решил ответить шуткой. "Я думаю, может быть, и есть, сын просто не говорит", — отмечает певец.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Владимир Пресняков?

Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Никита Пресняков новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:08Украина
РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:27Война
"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

22:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Последние новости

23:08

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:05

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

23:02

"Я омерзительна": Клару Новикову угораздило сделать новое признание

22:41

Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

22:27

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
22:24

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

21:53

Приедет: сын Преснякова сообщил о важном решении

21:15

Как заготовить щавель на зиму - простой способ без соли и уксуса

21:12

Москва готовится "разменять" своего союзника на Украину - о чем идет речь

Реклама
21:11

Миф о "нуле": сколько километров на самом деле можно проехать, когда загорелся индикатор

21:06

Забытые, но не утраченные: украинские женские и мужские имена с глубоким смысломВидео

20:45

Без трения и нервов: всего одно домашнее средство сделает унитаз белоснежнымВидео

20:12

Украина создала оружие, которое бьет на 60 км, но есть нюанс: СМИ раскрыли деталиВидео

20:04

Тайная жена, секретный ребенок: Джеджула раскрыл детали нового брака с загадочной незнакомкой

20:02

Российские миллиарды на ПВО: Умеров раскрыл, что получит Украина от Британии

19:52

Как сохранить петрушку на зиму без потери пользы: метод, о котором знают единицыВидео

19:37

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

19:28

"Путин точно не побеждает": Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом

19:12

"Русский дятел" замолчал: что скрывала секретная база "Чернобыль-2"Видео

19:10

Трамп устроил истерику от своих постоянных неудач и проваловмнение

Реклама
18:54

"Я ему не доверяю": генсек НАТО признался, как Путин ему неоднократно врал

18:39

Можно ли супругам жить с родителями: важное предостережение от священникаВидео

18:11

Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

18:10

"Вот мы и встретились": Александра Кучеренко заинтриговала тайной встречей

17:46

"Ядерный удар или что-то еще": эксперт сказал, что будет с ценами на нефть до конца июня

17:38

Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

17:29

Испытания для сильных: какие 4 знака пройдут через кризисы до конца 2025 года

17:26

Собирал там друзей-олигархов: что случилось с тайной дачей Януковича под Киевом

16:43

Накажут на более чем 100$: в Украине ужесточили правила парковки

16:43

Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

16:40

Евро "сдал позиции" после рекордного скачка, доллар ушел в пике: новый курс валют

16:31

Страны НАТО приняли итоговую декларацию: как теперь изменилась роль Украины и РФ

16:04

Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме

16:03

Лето перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову: кто в списке

16:00

Штрафы от ТЦК: названы области-лидеры по количеству производств

15:49

В НАТО высказались об Украине и указали на опасный момент

15:48

Не просто привычка: почему водители выключают музыку в авто во время парковки

15:40

У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году

15:39

Украинцы получат компенсацию за некачественный газ: как добиться перерасчета

15:23

"Большой прорыв": Рютте назвал главное решение, которое будет принято на саммите НАТО

Реклама
15:20

Лунный календарь стрижек на июль 2025

15:10

Новая украинская классика: кто создал первый "военный" костюм для Зеленского, и сколько стоил образВидео

14:56

Умер звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус"

14:45

Почему у учителей отпуск 56 дней: как предоставляется отпуск педагогам

14:39

О пыли и царапинах на полу можно забыть: одно средство вымоет все до блеска

14:35

Где 3 отличия между совами: только "настоящий детектив" отгадает за 9 секунд

14:06

"Еще не время": в США сказали, почему Трамп не спешит наказывать Россию санкциями

14:03

"Обсудим его трудности": Трамп заговорил о подготовке к разговору с Зеленским

13:50

Точно не из-за дефицита: почему в СССР использовали волосы вместо ниток

13:42

Враг уничтожает инфраструктуру: Константиновка - на грани гумкатастрофы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять