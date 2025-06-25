Кратко:
- О чем сообщил певец Пресняков
- Чего он ждет от своего сына Никиты
Российский певец Никита Пресняков, который уехал из РФ жить в США в начале полномасштабной войны в Украине, собирается встретиться со своим отцом, российским певцом Владимиром Пресняковым.
Как пишут российские пропагандисты, 34-летний Никита от союза с Кристиной Орбакайте, выедет из США и встретиться со своим отцом. Однако сделает это не в террористической России, а в европейской Испании.
По словам Преснякова-старшего, жизнь в разных странах негативным образом не отражается на их отношениях. "Мы общаемся, и он приедет сейчас к нам в Испанию. Ну, как обычно, мы встречаемся там", — объяснил музыкант.
На вопрос о том, хочет ли артист внуков, он решил ответить шуткой. "Я думаю, может быть, и есть, сын просто не говорит", — отмечает певец.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Владимир Пресняков?
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
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