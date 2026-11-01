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Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

Сергей Кущ
1 ноября 2026, 17:31
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Успешная операция в Олешках стала редким примером продолжительного прекращения огня на одном из наиболее опасных участков фронта.
Что сейчас происходит в Олешках
Что сейчас происходит в Олешках / Коллаж Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Эвакуация жителей Олешек успешно завершилась
  • Режим прекращения огня действует до вечера 1 ноября
  • ВСУ готовятся к возможному возобновлению российских ударов

Беспрецедентная гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершилась успешно: эвакуированные жители уже добрались до подконтрольной Украине территории и находятся в безопасности. Среди спасенных - пожилые люди, семьи с детьми и маломобильные граждане. Самой старшей эвакуированной - 94 года, самому младшему ребенку - немного больше года.

Однако завершение эвакуации пока не означает возвращения к обычному режиму боевых действий. Согласованное прекращение огня должно действовать до 22:59 1 ноября. Украинские военные заявляют, что полностью придерживаются достигнутых договоренностей, одновременно внимательно отслеживая действия российских подразделений на Приднепровском направлении. По данным украинской стороны, Россия воспользовалась паузой не только для выполнения гуманитарных договоренностей, но и для ротации личного состава, эвакуации раненых, пополнения запасов и укрепления позиций.

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В Силах обороны предупреждают, что после завершения режима тишины российские войска могут вновь активизировать удары по правобережной части Херсонщины с использованием беспилотников, артиллерии и тактической авиации, а также возобновить попытки проникновения в островную зону дельты Днепра.

Эвакуация жителей Олешек завершилась успешно

Основная фаза гуманитарной операции началась 30 октября после подготовки и разминирования маршрутов. В город прибыл гуманитарный конвой, который доставил помощь и начал вывоз гражданских. Для операции подготовили 25 автобусов, машины скорой помощи и около 50 медицинских работников. По сообщениям СМИ, эвакуационный конвой был рассчитан более чем на 750 человек.

Жители самостоятельно выбирали, куда они хотят выехать. Большинство эвакуированных направились на подконтрольную Украине территорию, часть людей решила ехать в сторону России, а некоторые жители остались в Олешках. Украинская группа вместе с гражданскими прошла сложный маршрут через российскую территорию и Беларусь, после чего люди пересекли украинскую границу на Черниговщине.

31 октября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил завершение основной части миссии. По его словам, люди очень устали после сложной дороги, однако были счастливы наконец оказаться в безопасности.

Команда омбудсмена уже начала работать непосредственно с эвакуированными, выясняя, какая помощь каждому из них необходима в первую очередь.

"Люди очень уставшие после сложной дороги, но одновременно счастливые. Делятся пережитым, рассказывают о своих планах, говорят о том, что нужно им сейчас. Моя команда уже пообщалась с каждым и каждой, чтобы определить первоочередные потребности и необходимую помощь", - сообщил Лубинец.

Самой старшей спасенной - 94 года

За официальными сообщениями об успешном завершении операции стоят судьбы людей, которые продолжительное время жили во временно оккупированном городе практически рядом с линией фронта.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что самой старшей женщине, которую удалось вывезти, 94 года, а самому маленькому ребенку - всего один год.

"Эвакуированные жители Олешек - в безопасности. Гуманитарная миссия завершилась успешно. За этими официальными словами - человеческие судьбы, годы боли и ожидания. Самой старшей спасенной 94 года, самому младшему ребенку всего год. Слезы, объятия и наконец первые минуты спокойствия без постоянного страха за жизнь", - заявил Буданов.

Лубинец приводил схожие данные, уточняя, что младшему эвакуированному чуть больше года. Вместе с людьми из Олешек вывозили и домашних животных - собак, кошек, попугая и даже енота.

До полномасштабного вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек. К 2026 году, по оценке Олешковской городской военной администрации, в городе оставались около двух тысяч жителей, в основном пожилые и маломобильные люди, те, кто за ними ухаживал, а также дети.

Буданов: гуманитарные спецоперации должны продолжаться

Кирилл Буданов назвал миссию беспрецедентной и заявил, что подобные гуманитарные операции не должны остаться единичным случаем.

Он особо отметил участие первой леди США Мелании Трамп, которая была вовлечена в согласование гуманитарной инициативы и режима прекращения огня. Также Буданов поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за политическую поддержку операции и Дмитрия Лубинца - за непосредственную координацию процесса.

"Многое останется за кадром, но мы продолжим работу: гуманитарные спецоперации должны продолжаться и перейти в системные решения", - подчеркнул глава Офиса президента.

По словам Буданова, все стороны выполнили необходимые договоренности, благодаря чему основную гуманитарную задачу удалось реализовать и люди смогли покинуть опасный район.

Украина хочет сделать такие миссии регулярными

Украинский омбудсмен также считает, что операция в Олешках должна стать не исключением, а первым примером нового механизма спасения гражданского населения из наиболее опасных прифронтовых и оккупированных районов.

Лубинец сообщил о договоренности продолжать работу над регулярными гуманитарными миссиями. По его словам, жители территорий в непосредственной близости к фронту нуждаются в постоянной поддержке, поэтому опыт Олешек необходимо использовать для дальнейших операций.

"Олешки должны стать первым шагом. Люди, которые живут вблизи линии фронта, нуждаются в постоянной поддержке. Будем работать, чтобы они ее получали", - отметил омбудсмен.

Саму операцию он назвал сложным процессом, который включал переговоры, согласование режима тишины, подготовку маршрутов, доставку гуманитарной помощи непосредственно в Олешки и организацию безопасного выезда гражданских.

Режим тишины стал самым продолжительным с 2022 года

Для проведения гуманитарной миссии стороны согласовали локальный режим прекращения огня, который начал действовать 27 октября. Впоследствии его зону расширили, чтобы обеспечить безопасное движение гуманитарных колонн.

По словам Дмитрия Лубинца, договоренности должны действовать до 22:59 1 ноября. Омбудсмен назвал этот период самым продолжительным согласованным режимом тишины с 2022 года.

Режим прекращения огня позволил не только организовать эвакуацию, но и провести разминирование маршрутов и доставить гуманитарную помощь жителям города.

При этом сообщения гражданских представителей и военных о ситуации во время перемирия описывают разные аспекты происходящего. Представители гуманитарной миссии заявляли, что необходимые для эвакуации договоренности были соблюдены и операция состоялась. Украинские военные одновременно фиксировали активность российских подразделений за пределами собственно гуманитарного процесса.

Военные: Украина полностью соблюдает режим прекращения огня

По данным украинской стороны, оперативная ситуация на Приднепровском направлении остается сложной и динамичной. Подразделения морской пехоты и другие части Сил обороны Украины продолжают соблюдать согласованный режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной операции.

Спикер морской пехоты Павел Дрогаль в комментарии Главреду заявил, что нарушений договоренностей со стороны Сил обороны не было.

Главной целью паузы являлось именно спасение мирных жителей Олешек. Для людей, многие из которых годами оставались в оккупации практически на линии боевого соприкосновения, появление безопасного гуманитарного окна стало редкой возможностью покинуть город.

В то же время военные предупреждают, что российская сторона использовала период относительного затишья и для собственных военных задач.

Россия использовала паузу для ротации и укрепления позиций - ВСУ

По информации украинских военных, во время действия режима тишины российские подразделения проводили ротацию личного состава, эвакуировали раненых и погибших, занимались логистикой, пополняли необходимые запасы и укрепляли занимаемые позиции.

Кроме того, Силы обороны неоднократно фиксировали российские разведывательные беспилотники, которые вели наблюдение в районе проведения операции. Украинская сторона также сообщила о случаях сброса боеприпасов с беспилотников на позиции ВСУ.

Потерь среди украинских подразделений в результате этих эпизодов не было.

Таким образом, несмотря на успешное проведение самой гуманитарной операции, украинские военные не считают ситуацию на направлении стабилизированной и продолжают готовиться к различным вариантам развития событий после завершения перемирия.

ВСУ готовятся к возобновлению российских ударов

В украинском командовании признают, что точно спрогнозировать действия российских войск после окончания режима тишины невозможно. Однако характер активности противника до начала гуманитарной паузы позволяет определить наиболее вероятные сценарии.

В частности, Силы обороны допускают возобновление ударов по правобережью Херсонской области. Россия может снова применять ударные беспилотники, ствольную и реактивную артиллерию, а также тактическую авиацию.

Херсон и другие населенные пункты правобережной части области длительное время подвергаются российским ударам с противоположного берега Днепра, поэтому военные исходят из того, что после завершения гуманитарной паузы эта активность может восстановиться.

Россия может снова попытаться зайти на острова Днепра

Еще одной потенциальной угрозой остаются попытки российских подразделений продвинуться в островную зону дельты Днепра и закрепиться там.

Украинские военные отмечают, что Россия систематически предпринимала подобные действия и раньше, стараясь перебрасывать небольшие группы на острова и оборудовать там позиции. Однако большинство таких попыток пресекалось подразделениями морской пехоты.

Силы обороны заявляют, что продолжают контролировать островную зону, постоянно наблюдают за перемещениями российских подразделений и готовы реагировать на новые попытки инфильтрации.

В частности, украинская сторона утверждает, что одна из последних попыток российского десанта высадиться в районе Корабела в Херсоне завершилась уничтожением группы и плавсредств.

Поэтому острова в дельте Днепра, несмотря на гуманитарное затишье вокруг Олешек, остаются одной из наиболее сложных зон на всем южном участке фронта.

Мелания Трамп: Олешки дают надежду на устойчивый мир

Первая леди США Мелания Трамп после завершения эвакуации впервые публично прокомментировала результаты операции.

Она назвала успешную гуманитарную миссию примером того, что даже в условиях войны стороны способны достигать договоренностей ради спасения мирных жителей.

"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - написала Мелания Трамп.

Первая леди США также выразила надежду на то, что гуманитарное взаимодействие сможет стать шагом к более широким договоренностям.

"Вместе мы можем построить мирную планету, мир, полный возможностей для наших детей", - добавила она.

Мелания Трамп была вовлечена в переговоры вокруг организации гуманитарной миссии. По опубликованным данным, ее представители поддерживали контакты с украинской и российской сторонами при согласовании локального прекращения огня.

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