Куда класть капсулу в стиралке: из-за одной ошибки средство не растворится

Даже дорогие капсулы для стирки могут оставлять следы на одежде, если их использовать неправильно.

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Куда класть капсулы для стирки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Куда нужно класть капсулу, чтобы она полностью растворилась

Почему нельзя класть капсулы в отсек для порошка

Влияет ли температура воды на растворение капсул

Капсулы для стирки удобны тем, что не нужно отмерять порошок или жидкое средство. Однако даже с ними можно испортить результат стирки. На одежде остаются белесые разводы, липкие пятна и остатки моющего средства.

Часто причина кроется в неправильном использовании капсул, пишет Главред со ссылкой на Ofeminin.

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Как правильно класть капсулы в стиральную машину

Специалисты рекомендуют класть капсулу на дно пустого барабана, а уже потом загружать белье. Когда стиральная машина набирает воду, она сначала попадает в нижнюю часть барабана. Поэтому капсула, положенная на дно, быстрее вступает в контакт с водой, её оболочка растворяется, а моющее средство высвобождается. Если же положить капсулу поверх одежды или между вещами, она может застрять в складках ткани и раствориться не полностью. В результате на белье останутся липкие следы и пятна.

Не рекомендуем класть капсулы в отсек для порошка. Он предназначен для других средств, а оболочка капсулы в дозаторе может раствориться неправильно. Из-за этого остатки моющего средства будут скапливаться в отсеке и внутри машинки, образуя налет.

Почему нельзя перегружать барабан

Плотно загруженная стиральная машина - ещё одна причина, по которой капсула может не раствориться. Когда белья слишком много, вода плохо циркулирует между вещами, поэтому средство не получает достаточно влаги. Специалисты советуют оставлять примерно 15 сантиметров свободного пространства между бельем и верхом барабана. Это правило касается стиральных машин как с фронтальной, так и с вертикальной загрузкой.

Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

Особенно внимательными нужно быть при стирке полотенец и других толстых тканей. Они впитывают много воды, поэтому при чрезмерной загрузке её может не хватить для полного растворения капсулы.

Растворяются ли капсулы в холодной воде

Если на одежде остаются следы моющего средства, не спешите повышать температуру стирки. Современные капсулы рассчитаны на использование даже при низких температурах, поэтому холодная вода не обязательно является причиной проблемы.

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