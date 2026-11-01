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"Речь идет о выживании": Трамп получил мощный рычаг давления на Украину

Сергей Кущ
1 ноября 2026, 14:50
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Эксперт считает, что американский президент склонен рассматривать международные отношения через призму переговоров и сделок.
"Речь идет о выживании": Трамп получил мощный рычаг давления на Украину
"Речь идет о выживании": Трамп получил мощный рычаг давления на Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Какие инструменты США могут использовать для давления на Украину
  • В чем Огрызко видит различия между подходами Киева и Трампа
  • Что произошло с предупреждениями США и системой Starshield

Ограничения в работе военной спутниковой связи Starshield и перебои с американскими предупреждениями о российских баллистических атаках могут использоваться Вашингтоном как действенные инструменты давления на Киев.

Такое мнение в чате Главреда высказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины и дипломат Владимир Огрызко.

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Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп рассматривает подобные возможности прежде всего как рычаги, способные повлиять на позицию украинского руководства. При этом, по мнению Огрызко, подход американского президента к переговорам принципиально отличается от украинского восприятия войны.

Огрызко назвал инструменты давления на Киев

В октябре Украина действительно столкнулась с проблемами сразу в двух чувствительных сферах. Владимир Зеленский заявлял, что Киев в течение двух ночей не получил от партнеров предупреждений о российских баллистических атаках. Одновременно украинские военные сообщили об ограничениях в работе Starshield - военной версии спутниковой системы SpaceX. Ограничения скорости осложнили работу беспилотных систем, в том числе дронов-перехватчиков.

Огрызко считает такие возможности серьезными рычагами воздействия на Украину.

"Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно давить", - заявил дипломат.

При этом обстоятельства введения ограничений Starshield первоначально оставались предметом споров. Украинские источники сообщали, что изменения были введены без предварительного предупреждения Сил обороны, однако доказательств того, что это произошло именно по политическим причинам, на тот момент не было.

Позднее Reuters сообщило, что к 25 октября предупреждения США о баллистических атаках были полностью восстановлены, а скорость работы Starshield вновь увеличена.

"У нас речь идет о выживании нации"

По мнению Огрызко, основная проблема заключается в принципиально разных подходах Киева и Трампа к вопросу прекращения войны.

Эксперт считает, что американский президент склонен рассматривать международные отношения через призму переговоров и сделок, тогда как для Украины речь идет о вопросах существования государства и сохранения его территории.

"Он не понимает, что у нас другая логика поведения: если у Трампа все сводится к финансовым сделкам, а у нас речь идет о выживании нации", - заявил Огрызко.

По его словам, для украинской стороны неприемлем подход, при котором потеря части территории рассматривается как обстоятельство, после которого можно просто вернуться к обычным экономическим отношениям с государством-агрессором.

"Он не понимает, что можно бороться за своё существование, а не отдать 20% своей территории и начать с врагом торговать и обмениваться дружескими посланиями", - добавил дипломат.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Огрызко объяснил, в чем видит главную проблему подхода Трампа

Экс-министр иностранных дел считает, что для Трампа сама возможность договориться имеет чрезвычайно большое значение даже в условиях войны.

"Трамп – человек с другой планеты, с другой логикой жизни. Он считает, что при любых обстоятельствах нужно торговаться, даже если у тебя отхватили 20% территории. Все, кроме бизнеса, не имеет никакого смысла", - заявил Огрызко.

На фоне дискуссии вокруг американской поддержки госсекретарь США Марко Рубио публично говорил, что Трампу не нравится видеть последствия попаданий российских баллистических ракет в жилые дома Киева и гибель мирных жителей.

Таким образом, Огрызко рассматривает разведывательные и технологические возможности США как потенциально мощные средства воздействия на позицию Украины. Однако события второй половины октября показали, что ситуация остается изменчивой: после периода перебоев предупреждения о баллистических атаках и прежние возможности Starshield были восстановлены.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники оплачивают американское оружие, которое передают Украине. В то же время он критиковал предыдущую администрацию за якобы передачу ресурсов и говорил о сумме в 350 миллиардов долларов во время выступления 27 октября на митинге в Техасе.

Также президент США заявил, что в отношениях с Россией по поводу войны в Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, в ближайшее время должна состояться встреча с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что украинская сторона рассматривает трехстороннюю встречу как подготовку к дальнейшему диалогу. Он отметил, что подготовка переговоров в Абу-Даби должна стать поводом для продвижения процесса.

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