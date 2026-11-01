ВСУ оттеснили врага возле важного города: в ISW рассказали об изменениях на фронте

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российской армии и проводить контратаки

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ВСУ продвинулись на важном направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, ISW

Кратко:

ВСУ продвинулись к северо-востоку от Боровой и контратаковали вблизи Лимана и Славянска

Россияне продолжают наступать в Донецкой области, но подтвержденных продвижений нет

На Гуляйпольском направлении оккупанты за неделю потеряли около 900 военных убитыми и ранеными

Украинские военные недавно продвинулись на северо-восток от Боровой в Харьковской области. Также Силы обороны контратаковали вблизи Лимана и к востоку от Славянска.

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В то же время российские войска продолжали наступательные действия на нескольких участках фронта, однако на большинстве направлений не смогли добиться подтвержденных прорывов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам боевых действий 30–31 октября.

Какова ситуация на Сумском направлении

Российское командование продолжает стремиться создать буферную зону вдоль международной границы в Сумской области. В то же время источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", 31 октября заявил, что украинские военные вошли в Юнаковку к северу от Сум. По его словам, российские войска несут значительные потери из-за превосходства украинских сил в использовании беспилотников.

Ситуация в Сумской области / Фото: ISW

Что происходит на Харьковском направлении

Российские войска продвинулись в районе Гранива к северу от Харькова, вдоль международной границы. Это 31 октября подтвердил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, оккупанты больше сосредоточены на расширении зоны наступления с флангов, чем на дальнейшем продвижении вглубь Казачьей Лопани. На Великобурлукском направлении наземных боевых действий не фиксировалось.

Купянское и Боровское направления

Российские войска продолжали наступать в Купянске и вблизи города 30 и 31 октября, однако ISW не обнаружил подтверждений их продвижения. Российские военные блогеры утверждали о якобы успехах оккупантов в Малой Шапковке, Мировом и Купянске-Вузловом. В то же время украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, обнародованные 30 октября.

ВСУ продвинулись на северо-восток от Боровой / Фото: ISW

Россияне пытаются продвигаться в Донецкой области

Российские войска продолжали наступательные действия, но не добились подтвержденных успехов. Зато украинские защитники контратаковали к юго-востоку от Лимана и на восточных окраинах города. По оценке ISW, российское командование не отказалось от планов окружить украинский "Крепостной пояс" с северо-запада, захватить Лиман и форсировать Северский Донец.

В Константиновке российские военные проводили инфильтрационные операции. Геолоцированные кадры от 19 и 30 октября демонстрируют удары украинских сил по позициям оккупантов в северной и северо-западной частях города.

Ситуация в Константиновке / Фото: ISW

Российское командование также стремится продвигаться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада, к востоку от реки Казенный Торец.

К востоку от Славянска российские войска проводили ограниченные наступательные действия, однако не продвинулись. Украинские защитники контратаковали к юго-востоку от города. ISW отмечает, что российское командование продолжает рассматривать наступление на Славянск, Краматорск и Дружковку с востока как один из способов захвата украинского "крепостного пояса".

К северу от Доброполья российские военные также проводили инфильтрационные операции. Украинские силы нанесли удар по трем российским позициям в этой части города. В то же время сержант украинской бригады, действующей на Добропольском направлении, 31 октября сообщил, что оккупанты продолжают накапливать там танки, бронетехнику и другое вооружение.

Доброполье / Фото: ISW

Какие изменения на южных направлениях

На Новопавловском направлении 31 октября наземных боевых действий не фиксировалось. На Александровском направлении российские войска продолжали ограниченные наступательные операции, но не продвинулись.

На Гуляйпольском направлении оккупанты также пытались наступать, но не добились подтвержденных территориальных успехов. В то же время украинские военные сообщают о значительных потерях оккупантов. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, за последнюю неделю украинские силы убили и ранили около 900 российских военнослужащих. Это самое большое количество недельных потерь россиян на этом участке фронта с августа 2026 года.

На Ореховском направлении российские войска продолжали наступать к юго-востоку от города, но не продвинулись. Военный обозреватель Константин Машовец 30 октября сообщил, что оккупанты удерживают обширную зону проникновения между Червоным Криничным, Чаривным и Белогорьем.

Ситуация на фронте - последние новости

"Главред" писал, что российским оккупационным войскам удалось проникнуть в северные районы Купянска в Харьковской области и закрепиться там небольшими группами. В настоящее время в городе находятся как украинские, так и российские подразделения. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области. Еще один участок продвижения зафиксирован в районе села Воздвижовка Гуляйпольского района Запорожской области.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявляли, что Силы обороны достигают медленных, но тактически значимых успехов на Александровском направлении. В долгосрочной перспективе это может создать угрозу для российской логистики и операций в районах Александровки и Гуляйполя.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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