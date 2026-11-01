Отопление ухудшает качество воздуха в доме: какие 3 комнатных растения помогут

Некоторые комнатные растения способны поглощать отдельные загрязнители воздуха. Узнайте, чем особенны папоротник, хлорофитум и сансевиерия.

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Какие растения можно держать дома в период отопительного сезона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие растения помогут улучшить микроклимат

Где лучше поставить папоротник и хлорофитум

Чем особенна сансевиерия

В холодное время года мы реже проветриваем помещения, а из-за работы отопления воздух в доме становится более сухим. В комнатах могут скапливаться пыль, формальдегид, бензол и другие летучие соединения, которые выделяются из мебели, отделочных материалов и бытовой химии. Комнатные растения помогут создать более уютное пространство и станут естественным дополнением к домашнему интерьеру. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertvar.hu, некоторые комнатные растения способны поглощать отдельные загрязнители воздуха. В то же время они не заменяют регулярного проветривания, но могут стать частью озеленения дома.

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Папоротник - природный увлажнитель воздуха

Папоротник часто выбирают для озеленения жилых помещений благодаря пышной листве и способности испарять влагу. Растение также известно в исследованиях как одно из тех, что могут поглощать формальдегид - соединение, которое встречается в некоторых мебельных изделиях и отделочных материалах.

Папоротник хорошо подходит для кухни или ванной комнаты, где обычно более высокая влажность воздуха. Он любит рассеянный свет и нуждается в регулярном поливе, поэтому важно следить, чтобы почва не пересыхала.

Хлорофитум - неприхотливое растение для любой комнаты

Хлорофитум считается одним из самых простых в уходе комнатных растений. Он быстро растет, легко размножается и хорошо приспосабливается к различным условиям освещения. В лабораторных исследованиях хлорофитум демонстрировал способность поглощать некоторые летучие соединения, в частности бензол.

Растение не требует сложного ухода и может переносить кратковременное пересыхание почвы. Именно поэтому оно подходит даже тем, кто не имеет большого опыта выращивания комнатных цветов.

Видео о том, какие комнатные растения полезны для дома, можно посмотреть здесь:

Сансевиерия - неприхотливое растение для спальни

Сансевиерия, которую также называют "тещиным языком" или "щучьим хвостом", отличается крепкими удлиненными листьями и хорошо переносит недостаток света. Она не требует частого полива, поэтому подходит для тех, кто не может уделять много времени уходу за растениями.

Особенность сансевиерии заключается в том, что она использует особый тип фотосинтеза - CAM. Благодаря этому растение может поглощать углекислый газ ночью и выделять кислород. Поэтому её часто рекомендуют для озеленения спальни.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Почему зеленый уголок полезен для психологического состояния

Комнатные растения могут положительно влиять не только на атмосферу дома, но и на эмоциональное состояние. Наблюдение за зеленью помогает отвлечься от повседневных забот, расслабиться и создать ощущение уюта.

Особенно актуальным озеленение становится зимой, когда за окном меньше природных красок и света. Несколько растений на подоконнике или в уголке комнаты способны сделать интерьер более приятным и придать дому ощущение свежести.

В то же время важно помнить, что комнатные растения не могут полноценно заменить проветривание и устранить все загрязнители из воздуха. Для поддержания здорового микроклимата следует регулярно проветривать помещение, убирать пыль и контролировать влажность.

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