Сумасшедший КПД: как реально сэкономить на отоплении дровами

На фоне роста расходов на отопление все больше домовладельцев рассматривают дрова как способ снизить счета.

https://glavred.info/lifehack/sumasshedshiy-kpd-kak-realno-sekonomit-na-otoplenii-drovami-10808756.html Ссылка скопирована

При покупке дров обращайте внимание на их влажность / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ключевые советы:

При покупке дров обращайте внимание на их влажность

Храните древесину в сухом и хорошо проветриваемом месте

Не экономьте на обслуживании печи и очистке дымохода

С наступлением холодов владельцы домов начинают искать способы уменьшить расходы на отопление, и одним из вариантов остаются дровяные печи и камины. Однако сама по себе покупка дешевых дров еще не означает экономию. Более того, неправильный выбор топлива может привести к тому, что за получение одного и того же количества тепла придется заплатить больше.

Эксперт по дровяному отоплению Пол Фулмор рассказал CBS News, что при покупке топлива необходимо обращать внимание прежде всего на его качество. По его словам, сухие качественные дрова могут оказаться выгоднее дешевой сырой древесины, поскольку дают больше тепла на каждый потраченный доллар.

видео дня

Как сэкономить на отоплении дровами

На фоне роста расходов на отопление все больше домовладельцев рассматривают дрова как способ снизить счета. Особенно такой вариант может заинтересовать людей, которые большую часть дня проводят только в одной части дома.

Как объяснил Фулмор, среди новых покупателей дров появилось немало людей, работающих из дома. Они могут обогревать преимущественно комнату, в которой находятся в течение дня, одновременно снизив интенсивность основного отопления в остальных помещениях.

Но эксперт предупреждает: покупать дрова по принципу "чем дешевле, тем лучше" не стоит. В отличие от некоторых других видов топлива, характеристики древесины могут существенно различаться.

Именно поэтому один из главных секретов того, как экономно топить дровами, заключается в выборе достаточно сухого топлива.

Почему сухие дрова выгоднее сырых

Сырые дрова содержат много влаги. Прежде чем древесина сможет эффективно отдавать тепло, часть энергии при горении будет расходоваться на испарение содержащейся в ней воды.

Фулмор советует отдавать предпочтение качественным сухим дровам даже в том случае, если при покупке они стоят дороже. По его словам, такое топливо обеспечивает больше тепла за потраченные деньги, чем дешевое, но влажное.

Эксперт также предостерегает от покупки исключительно по минимальной цене у случайных продавцов. Дрова могли несколько месяцев храниться под открытым небом и набрать влагу, поэтому привлекательная цена еще не свидетельствует о выгодной покупке.

Таким образом, при сравнении предложений важно учитывать не только сколько стоят дрова для отопления, но и сколько полезного тепла удастся получить при их сжигании.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Как определить, что дрова сухие

Эксперт поделился простым способом приблизительно оценить сухость древесины по звуку. Хорошо высушенные поленья при ударе друг о друга издают более звонкий и твердый звук.

Однако для более точной проверки влажности используют влагомер для древесины. Такой прибор позволяет определить содержание влаги и помогает избежать покупки недостаточно просушенного топлива.

Если дрова покупаются заранее, важно правильно организовать их дальнейшее хранение. Поленья следует защищать от дождя и снега и одновременно обеспечить движение воздуха, чтобы древесина продолжала просыхать.

Стоит ли полностью переходить на отопление дровами

Дровяное отопление необязательно должно полностью заменять основную систему. Для некоторых домовладельцев оно может использоваться как дополнительный источник тепла.

Например, если семья большую часть дня находится в гостиной или другой комнате с печью либо камином, локальный обогрев этой зоны может позволить снизить температуру основного отопления в остальной части дома.

Но реальная экономия зависит от множества факторов: стоимости древесины, эффективности печи или камина, теплоизоляции здания, площади помещения и цен на основной энергоноситель.

Поэтому перед тем как решить, выгодно ли отапливать дом дровами, стоит сравнивать не только стоимость топлива, но и фактическое количество получаемого тепла.

Дешевые пеллеты тоже могут оказаться невыгодными

Аналогичный принцип, по словам Фулмора, действует и при использовании пеллетных печей.

Эксперт предупреждает, что самые дешевые пеллеты могут гореть хуже качественного топлива. Поэтому погоня за минимальной ценой способна обернуться повышенным расходом.

В результате главный принцип экономии остается тем же: оценивать следует не только стоимость упаковки или партии топлива, но и его качество и теплоотдачу.

Как правильно хранить дрова для отопления

Даже хорошо высушенная древесина способна потерять свои преимущества при неправильном хранении. Дрова необходимо защищать от осадков и контакта с влажной землей.

Поленницу лучше размещать так, чтобы между поленьями свободно циркулировал воздух. Верхнюю часть можно защитить от дождя и снега, не перекрывая при этом вентиляцию полностью.

Если занести большое количество влажной древесины в закрытое помещение, она может повысить влажность воздуха. Поэтому основной запас лучше хранить в предназначенном для этого сухом и проветриваемом месте.

На чем не стоит экономить при отоплении дровами

Еще один важный момент - состояние печи, камина и дымохода. Экономия на обслуживании оборудования может быть опасной.

Дровяные отопительные приборы необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями производителя, а дымоход следует регулярно проверять и очищать. В помещении с устройством, использующим горение, также особенно важны исправная вентиляция и датчик угарного газа.

Нельзя сжигать обработанную химическими составами или окрашенную древесину, мусор и материалы, которые не предназначены для использования в конкретном отопительном приборе.

Смотрите видео о том, какими дровами топить лучше всего:

Читайте также:

Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред