О дорогих пятновыводителях можно забыть: простой способ отбелить одежду дома

Покупные пятновыводители далеко не всегда оправдывают ожидания, поэтому не стоит торопиться тратить деньги на очередную бытовую химию.

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Как отстирать белые вещи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Покупные пятновыводители далеко не всегда оправдывают ожидания

Вернуть вещам свежесть и осветлить ткань можно с помощью доступных средств

Белые вещи со временем теряют привлекательность: ткань приобретает сероватый или желтоватый оттенок, а на любимых футболках, полотенцах и носках появляются стойкие пятна даже после стирки.

Покупные пятновыводители далеко не всегда оправдывают ожидания, поэтому не стоит торопиться тратить деньги на очередную бытовую химию, пишет Express.

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Вернуть вещам свежесть и заметно осветлить ткань можно с помощью трех доступных средств, которые найдутся практически в каждом доме. Для приготовления состава понадобятся перекись водорода, пищевая сода и обычное средство для мытья посуды.

Как приготовить отбеливающую смесь

Сложите загрязненные белые вещи в большой таз или ведро и залейте теплой водой так, чтобы ткань полностью погрузилась в нее.

Влейте половину стакана 3%-ной перекиси водорода. Она поможет осветлить ткань и справиться с некоторыми видами загрязнений.

Добавьте половину стакана пищевой соды. Она способствует устранению неприятных запахов и помогает очищать ткань от загрязнений.

В завершение налейте одну столовую ложку средства для мытья посуды. Оно поможет удалить жирные и масляные следы, которые плохо поддаются обычной стирке.

Аккуратно перемешайте раствор и оставьте одежду замачиваться примерно на час. За это время компоненты смогут подействовать на загрязнения.

После процедуры отправьте вещи в стиральную машину и постирайте привычным способом, следуя рекомендациям на ярлыках.

Такой домашний состав может помочь освежить белые футболки, постельное белье, полотенца и носки, избавив их от части загрязнений и вернув ткани более опрятный вид.

/ Инфографика: Главред

Важно: перед замачиванием проверьте реакцию ткани на небольшом незаметном участке. Не используйте горячую воду, если это запрещено производителем, и не смешивайте перекись с хлорсодержащими средствами.

Смотрите видео - простые правила стирки:

В видео разбираются простые правила ухода за одеждой, которые помогают дольше сохранять ее первоначальный вид. Автор советует сортировать вещи перед стиркой, учитывая не только цвет, но и состав ткани, а также уровень загрязнения. Кроме того, важно правильно подбирать температуру воды и программу машинки, чтобы избежать выцветания и повреждения волокон. Не стоит забывать и о ярлыках на одежде: именно там указаны рекомендации по стирке, сушке и уходу за каждой вещью.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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