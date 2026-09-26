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Как избавиться от нагара на электроплите: инженер LG назвал безопасный метод

Анна Ярославская
26 сентября 2026, 14:31
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Эксперт объяснил, какие средства безопасны для варочной панели, а какие оставляют царапины.
Электроплита
Чистка электроплиты содой и уксусом снимает нагар за 15 минут / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Чем опасны засохшие сладкие пятна
  • Какой должна быть пропорция уксуса и соды для борьбы с нагаром
  • Как мыть спиральные конфорки
  • Почему теплая панель моется легче

Пригоревшие сладкие пятна на электроплите опасны не только внешне: при повторном нагреве они разъедают варочную панель, оставляя точечные повреждения. Отмывать конфорки при этом нельзя ни металлическими мочалками, ни случайными смесями бытовой химии.

Как правильно очистить конфорки электрической плиты, рассказал старший менеджер по качеству LG Electronics Юшин Ким в комментарии Southern Living.

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По его словам, полностью обесточивать плиту перед уборкой не обязательно, но на электрических моделях есть блокировка управления.

"На электрической духовке с варочной панелью это отключит управление конфорками, чтобы вы случайно их не включили. И убедитесь, что панель не горячая, чтобы не обжечься", - сказал Ким.

Чем нельзя мыть электрическую плиту

Отдельный запрет касается химии: смешивать средства с хлором и аммиаком нельзя ни при каких обстоятельствах. Агрессивные промышленные составы к тому же дают резкий запах и едкие испарения.

"Некоторые химикаты могут вызвать обесцвечивание поверхностей и/или стереть нанесенную на них маркировку", - предупредил специалист.

Как отмыть крышки от жира и грязи
Как отмыть крышки от жира и грязи / Инфографика: Главред

Два рабочих способа

Самый простой вариант подходит для свежих загрязнений: остывшую или чуть теплую панель протирают тканью, смоченной в теплой воде, а против жира на ткань добавляют каплю мягкого средства для посуды. После обработки каждой конфорки поверхность вытирают насухо.

С застарелым нагаром справляется смесь уксуса и соды в пропорции 1:2. Ее распределяют по панели влажной тканью, оставляют на 10-15 минут, затем трут неабразивным скребком или мыльной губкой, смывают влажной тканью и вытирают насухо. При необходимости процедуру повторяют.

Заменить домашнюю смесь можно и магазинными составами: подойдут как специализированные средства для варочных панелей, так и обычные обезжириватели, если соблюдать инструкцию производителя.

Как отмыть противень от нагара инфографика
Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

Как мыть электрическую плиту со спиралью

Перед снятием спиральных конфорок стоит заглянуть в инструкцию: в одних моделях они просто отсоединяются, в других требуется особый порядок демонтажа. Замачивать или погружать спирали в воду нельзя - это выводит их из строя.

Полностью остывшие спирали снимают и аккуратно протирают влажной тканью со средством для посуды. Поддоны моют в раковине мыльной водой, а если они несъемные, панель протирают раствором воды с моющим средством или уксусом в пропорции 1:1. Возвращать детали на место можно только после полной просушки.

При этом частота уборки важнее самого метода: любые пролитые жидкости Ким советует убирать сразу.

"Длительно остающиеся пролитые жидкости могут оставлять пятна, а в отдельных случаях повреждать поверхность стеклокерамической панели", - сказал он.

К слову, еще теплая поверхность отмывается легче холодной, поскольку загрязнения еще не успели затвердеть. Однако браться за нее стоит только в защитных перчатках или прихватке.

Как писал Главред, перед началом отопительного сезона многие ограничиваются тем, что просто включают батареи. Однако за несколько месяцев внутри радиатора успевает накопиться немало пыли, шерсти животных и мелкого ворса. Особенно много загрязнений собирается между внутренними секциями и в труднодоступных местах, куда обычной тряпкой практически невозможно добраться. Толстый слой пыли способен ухудшать циркуляцию воздуха и мешать нормальной теплоотдаче батареи. Что с этим делать - читайте в материале: Один простой трюк - и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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