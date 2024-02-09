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7 ошибок, которые нельзя делать с электрической плитой: большинство об этом не догадывается

Алёна Воронина
9 февраля 2024, 12:20
Чтобы электрическая плита прослужила дольше, не стоит игнорировать основные ошибки, которые могут привести к тому, что прибор сломается.
Девушка, электрическая плита
7 вещей, которые нельзя делать с электрической плитой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Электрические плиты являются отличными помощниками для хозяек и хозяев на кухне. Часто такой вид плит выбирают в тех случаях, когда кухня небольших размеров, ведь такие устройства бывают достаточно компактными. Но для того, чтобы прибор прослужил вам как можно дольше и не вышел из строя очень быстро, стоит знать, как правильно с ним обращаться и что нельзя делать с электрической плитой, чтобы она не сломалась.

Есть ряд запретов – того, что нельзя делать с электрической плитой, чтобы она не сломалась и прослужила вам как можно дольше.

1. Нельзя двигать электроплиту во время приготовления пищи

2. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия

Если закрыть вентиляционные отверстия на плите, то она может перегреться. Также внутри плиты может накопиться влага. Со временем это может не только сократить срок службы плиты, но и стать причиной короткого замыкания, что очень опасно.

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3. Не стоит постоянно готовить на высокой температуре

Плита от этого будет подвергаться максимальной нагрузке, что точно не пойдет ей на пользу. Также постоянное приготовление на максимальных температурах может повредить посуду, в которой вы готовите. Если вы привыкли включать высокие температуры, то стоит чаще давать плите остывать в промежутках между готовкой. Также можно взять себе за привычку снижать температуру после того, как блюдо закипело.

4. Нельзя выдергивать шнур из розетки сразу после использования

Если вы готовите пищу на инфракрасной электрической плите, то нельзя ее выключать из розетки сразу после того, как вы закончить готовить. Нужно нажать на кнопку выключения, затем подождать полчаса и только тогда вытаскивать шнур из розетки. Дело в том, что если выдернуть шнур из розетки сразу, то режим охлаждения на плите еще не будет активирован. А резкое охлаждение может повредить прибор.

5. Нельзя ставить плиту вплотную к стене

Инфракрасную плиту нельзя ставить близко к стене, ведь тогда тепло от нее не сможет эффективно рассеиваться по помещению. Если прибор будет стоять слишком близко к стене, там будет накапливаться тепло и может появиться плесень.

6. Не стоит оставлять загрязнения надолго

Если во время приготовления пищи плита загрязнилась, лучше помыть ее сразу после остывания прибора. Оставленные на долгое время загрязнения потом будет гораздо труднее удалить.

Но при этом стоит запомнить, что нельзя мыть плиту, пока она не остынет.

7. Следует избегать повреждений поверхности

Если вы хотите, чтобы плита прослужила вам как можно дольше, нужно обращаться с ней осторожно, чтобы не допустить механического повреждения стеклокерамической поверхности.

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