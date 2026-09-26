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Тест на внимательность: нужно найти ключи среди автомобилей за 10 секунд

Руслана Заклинская
26 сентября 2026, 04:32
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На первый взгляд простые картинки могут скрывать детали, которые сложно заметить сразу.
Тест на внимательность: нужно найти ключи среди автомобилей за 10 секунд
Нужно найти ключи среди автомобилей / Фото: iCompario

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать детали. В этой головоломке среди автомобилей и деревьев спрятана пара ключей, которую нужно найти как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно найти ключи среди десятков автомобилей. На выполнение задания дается всего 10 секунд.

На изображении можно увидеть много разноцветных автомобилей, деревья и другие детали. Из-за большого количества похожих элементов найти спрятанные ключи с первого взгляда непросто.

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Тест на внимательность: нужно найти ключи среди автомобилей за 10 секунд
Нужно найти ключи среди автомобилей за 10 секунд / Фото: iCompario

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти пару черных ключей за 10 секунд. Можете установить таймер и проверить, насколько быстро справитесь с заданием.

Если вам не удалось найти ключи за отведенное время, не спешите расстраиваться. Попробуйте ещё раз внимательно осмотреть все участки изображения.

Тест на внимательность: нужно найти ключи среди автомобилей за 10 секунд
Ответ на головоломку / Фото: iCompario

В то же время подобные головоломки не являются научными тестами на IQ или остроту зрения. Это развлекательные задания, которые помогают потренировать внимательность, концентрацию и способность замечать мелкие детали.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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