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Яблочный уксус творит чудеса в саду: неожиданный способ применения

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 18:22
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Уксусная кислота способна повредить листья и корни растений, поэтому важно соблюдать концентрацию и не применять растворы без необходимости.
сорняки
Раскрыт способ борьбы с сорняками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Уксус повреждает листья растений, вызывая их обезвоживание и отмирание
  • Уксус помогает справиться с грязью и минеральным налетом
  • На основе яблочного уксуса можно сделать ловушку для насекомых

Яблочный уксус может пригодиться не только на кухне. В саду его используют для очистки инструментов, удаления сорняков, изготовления простых ловушек для насекомых и даже временного подкисления почвы.

Но это средство требует осторожности: уксусная кислота способна повредить листья и корни растений, поэтому важно соблюдать концентрацию и не применять растворы без необходимости, пишет Southern Living.

видео дня

Уничтожение сорняков

Уксус повреждает листья растений, вызывая их обезвоживание и отмирание. Однако корни многолетних сорняков часто остаются живыми, поэтому проблема может появиться снова.

Лучше всего этот способ подходит для дорожек, щелей между плиткой и других мест, где рядом нет культурных растений.

Для обработки можно смешать 4 стакана яблочного уксуса, ½ стакана соли и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Смесь наносят непосредственно на сорняки. На грядках использовать ее не стоит: соль способна накапливаться в почве.

Очистка садовых инструментов

Уксус помогает справиться с грязью, минеральным налетом и легкой ржавчиной на секаторах, ножницах и другом металлическом инвентаре.

При сильном загрязнении инструмент можно на несколько часов замочить в смеси уксуса и воды в равных пропорциях. Затем металл очищают щеткой, промывают и тщательно высушивают.

Обрабатывать и очищать инструменты между работами также полезно, поскольку это снижает риск переноса загрязнений и растительных инфекций.

Против насекомых

На основе яблочного уксуса можно сделать простую ловушку для мелких летающих насекомых. Смешайте 2 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку сахара и несколько капель средства для мытья посуды. Смесь налейте в небольшую емкость и поставьте рядом с местом скопления насекомых.

Слизней и улиток уксусом иногда обрабатывают точечно, но делать это нужно очень осторожно: концентрированный раствор может повредить и листья растений.

Временная защита от животных

Резкий запах уксуса способен на некоторое время отпугивать некоторых животных, например кроликов и грызунов.

Для этого кусочки ткани или ватные диски пропитывают уксусом и размещают в емкостях возле грядок. После дождя и выветривания запах быстро исчезает, поэтому средство придется обновлять.

Как избавиться от сорняков
/ Инфографика: Главред

Для кислолюбивых растений

Голубика, азалии и гардении предпочитают кислую почву. Иногда для временного подкисления поливной воды используют небольшое количество уксуса - примерно 1 столовую ложку на 3,8 литра воды.

Раствор вносят в почву возле растения, не попадая на листья.

Однако постоянно использовать уксус для изменения кислотности не рекомендуется. Слишком сильное закисление способно повредить корни и нарушить жизнь полезных микроорганизмов. Для регулярного ухода лучше использовать специальные средства для кислолюбивых растений.

Важно помнить

Яблочный уксус может быть полезным помощником в саду, но универсальным средством его считать не стоит. Особенно осторожно следует применять его непосредственно на растениях и в почве.

Главное правило - использовать минимально необходимую концентрацию и сначала проверять раствор на небольшом участке.

Смотрите видео - как бороться с сорняками:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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