Яблочный уксус творит чудеса в саду: неожиданный способ применения

Вы узнаете:
- Уксус повреждает листья растений, вызывая их обезвоживание и отмирание
- Уксус помогает справиться с грязью и минеральным налетом
- На основе яблочного уксуса можно сделать ловушку для насекомых
Яблочный уксус может пригодиться не только на кухне. В саду его используют для очистки инструментов, удаления сорняков, изготовления простых ловушек для насекомых и даже временного подкисления почвы.
Но это средство требует осторожности: уксусная кислота способна повредить листья и корни растений, поэтому важно соблюдать концентрацию и не применять растворы без необходимости, пишет Southern Living.
Уничтожение сорняков
Уксус повреждает листья растений, вызывая их обезвоживание и отмирание. Однако корни многолетних сорняков часто остаются живыми, поэтому проблема может появиться снова.
Лучше всего этот способ подходит для дорожек, щелей между плиткой и других мест, где рядом нет культурных растений.
Для обработки можно смешать 4 стакана яблочного уксуса, ½ стакана соли и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Смесь наносят непосредственно на сорняки. На грядках использовать ее не стоит: соль способна накапливаться в почве.
Очистка садовых инструментов
Уксус помогает справиться с грязью, минеральным налетом и легкой ржавчиной на секаторах, ножницах и другом металлическом инвентаре.
При сильном загрязнении инструмент можно на несколько часов замочить в смеси уксуса и воды в равных пропорциях. Затем металл очищают щеткой, промывают и тщательно высушивают.
Обрабатывать и очищать инструменты между работами также полезно, поскольку это снижает риск переноса загрязнений и растительных инфекций.
Против насекомых
На основе яблочного уксуса можно сделать простую ловушку для мелких летающих насекомых. Смешайте 2 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку сахара и несколько капель средства для мытья посуды. Смесь налейте в небольшую емкость и поставьте рядом с местом скопления насекомых.
Слизней и улиток уксусом иногда обрабатывают точечно, но делать это нужно очень осторожно: концентрированный раствор может повредить и листья растений.
Временная защита от животных
Резкий запах уксуса способен на некоторое время отпугивать некоторых животных, например кроликов и грызунов.
Для этого кусочки ткани или ватные диски пропитывают уксусом и размещают в емкостях возле грядок. После дождя и выветривания запах быстро исчезает, поэтому средство придется обновлять.
Для кислолюбивых растений
Голубика, азалии и гардении предпочитают кислую почву. Иногда для временного подкисления поливной воды используют небольшое количество уксуса - примерно 1 столовую ложку на 3,8 литра воды.
Раствор вносят в почву возле растения, не попадая на листья.
Однако постоянно использовать уксус для изменения кислотности не рекомендуется. Слишком сильное закисление способно повредить корни и нарушить жизнь полезных микроорганизмов. Для регулярного ухода лучше использовать специальные средства для кислолюбивых растений.
Важно помнить
Яблочный уксус может быть полезным помощником в саду, но универсальным средством его считать не стоит. Особенно осторожно следует применять его непосредственно на растениях и в почве.
Главное правило - использовать минимально необходимую концентрацию и сначала проверять раствор на небольшом участке.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
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