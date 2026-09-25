Почему дверь ванной комнаты не стоит оставлять открытой: причина удивит

С понижением температуры влага оседает на холодной плитке и зеркалах.

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Как избавиться от плесени в ванной комнате / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему осенью влажность в ванной комнате повышается

Какая схема проветривания ванной комнаты

После принятия душа в ванной комнате скапливается много пара, который провоцирует появление плесени. Многие люди полагают, что в такой ситуации достаточно открыть дверь, но это не так.

Главред решил разобраться, как правильно проветривать ванную комнату.

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Почему не стоит оставлять дверь ванной комнаты открытой

Привычка оставлять дверь ванной комнаты открытой после купания осенью и зимой приводит к обратному эффекту - водяной пар рассеивается по соседним помещениям и оседает на холодных поверхностях, вместо того чтобы выходить наружу, пишет Deccoria.

Риск появления токсичной плесени в этот период возрастает из-за того, что дома постепенно остывают, а конденсат образуется значительно чаще.

Механизм прост: во время душа уровень влажности в небольшом помещении резко подскакивает, и избыток пара ищет самую холодную точку. Ими становятся зеркала, стекла и стены, где влага держится часами и создает благоприятную среду для грибка.

Как проветривать ванную комнату

Порядок действий зависит от планировки. Если в ванной есть окно, после душа выключают радиатор, а окно открывают настежь примерно на четыре минуты - на это время из помещения лучше выйти, чтобы не простудиться на сквозняке. Через четыре минуты окно закрывают и включают отопление.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Для ванной без окна алгоритм другой. Сначала широко открывают дверь самой ванной, а сразу после этого - окно в соседней комнате. Без второго шага пар просто перемещается в жилую зону и оседает там. Влага должна естественным образом выходить к открытому окну, а через 4–5 минут его можно закрыть.

Как избавиться от плесени в доме - видео:

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