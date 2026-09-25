"Ты крутой, но не справляешься": эксперт объяснил, как Зеленский подколол Трампа

Эксперт сомневается, что Китай поспешит вмешаться в войну.

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Почему Зеленский вынужден просить Трампа о помощи Си Цзиньпина / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы эксперта:

Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к переговорам о прекращении войны

Это сигнал Трампу о необходимости более активных действий в отношении РФ

Китай не заинтересован в скором завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера США Дональда Трампа привлечь лидера Китая Си Цзиньпина к усилиям по прекращению войны РФ против Украины. Таким образом Киев может намекнуть Трампу на необходимость более активных действий в отношении России. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Переведу с языка Зеленского на понятный: "Трамп, ты, конечно, крутой парень, но с Россией ты как-то не справляешься. Мы тебя уважаем и признаем твою крутизну. Но, наверное, нужно привлекать других крутых парней". Это тонкий укол в сторону Трампа: мол, он и Путина на встречу привезти не может, и умерить Россию не может. А раз так, то нужно привлекать Китай, который точно сможет повлиять на Москву", - пояснил эксперт. видео дня

Загородний добавил, что Зеленский также может намекнуть Трампу на усиление военной помощи Украине. В частности, как предположил эксперт, речь идет о возможности передачи Киеву дальнобойного оружия, в том числе ракет Tomahawk.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Загородний считает, что у Пекина сейчас есть свои причины не спешить с активным вмешательством в процесс завершения войны.

"Китай и так всё устраивает: война продолжается, США тратят ресурсы. А если сейчас закончится война, то США всей своей мощью набросятся на Китай", - заявил эксперт.

Он также высказал мнение, что Китай не обязательно будет воспринимать возможную дезинтеграцию России как негативный сценарий. По словам Загороднего, в таком случае Пекин сможет получать российские ресурсы, в частности нефть, газ и алмазы, с других территорий.

Важны ли переговоры Трампа и Си Цзиньпина - мнение эксперта

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко считает, что Украина напрямую не участвует в переговорах между президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, поэтому многое зависит от того, поднимет ли американский лидер вопрос о войне и предложит ли Пекину стимулы для участия в мирном процессе.

По его словам, для Трампа приоритетными в отношениях с Китаем являются торговые вопросы, а также проблемы Ирана и хуситов. Украинский вопрос, по его оценке, находится среди следующих по важности.

"Для того чтобы Китай вмешался в нашу ситуацию, нужна личная просьба Трампа и какие-то уступки с его стороны. Пойдет ли он на это? Мы не знаем", - отмечал Денисенко.

В то же время у Китая есть собственные стратегические интересы в Украине, в частности связанные с Черным морем, торговлей и будущими маршрутами между Китаем, Европой и США. Аналитик считает, что Пекин не заинтересован в захвате Россией Одессы, поскольку это может изменить баланс сил в Черноморском регионе

Позиция Китая по поводу войны в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Си Цзиньпин выступил за привлечение большего числа государств к поиску политического решения войны в Украине. Он также подчеркнул необходимость усилить координацию по Украине и укреплять коммуникацию со всеми сторонами. Заявление прозвучало на саммите ШОС в Бишкеке.

Палата представителей США в ночь на 17 сентября одобрила масштабный законопроект о санкциях против России. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил 17 сентября, что Пекин считает международную торговлю вопросом двустороннего взаимодействия и выступает против вмешательства третьих государств.

В среду, 24 сентября, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Белом доме. По официальным сообщениям, Украина не упоминалась в публичной части встречи.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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