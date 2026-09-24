Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ

В США надеются, что Путин воспользуется приглашением Трампа.

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Трамп пригласил Путина в Майами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами

Кремль поблагодарил за приглашение, но решение еще не принял

Рубио заявил, что США надеются на приезд Путина

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Кремле положительно отреагировали на приглашение, но решение пока не приняли. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил приглашение после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин воспользуется приглашением и приедет на саммит, запланированный на 14–15 декабря в Майами.

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"Мы считаем, что это возможность для него взаимодействовать не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами", - сказал Рубио.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва благодарна за приглашение. По его словам, вопрос об участии Путина еще предстоит определить и согласовать по дипломатическим каналам.

"Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с благодарностью. Безусловно, оно будет рассмотрено, и в соответствующее время мы уже по соответствующим каналам с американцами обсудим возможность воспользоваться этим приглашением", - сказал Песков.

Если лидер страны-агрессора посетит саммит, это станет его первым визитом в континентальную часть США с 2015 года. Тогда он приезжал в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН и провел 90-минутную встречу с тогдашним президентом США Бараком Обамой. Последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году, а в 2023 году присоединился к нему онлайн.

В каком случае возможны содержательные переговоры - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал в интервью "Главред", что конкретным признаком перехода переговорного процесса по завершению войны в Украине в содержательную фазу могли бы стать заявления США и Европы о готовности ослабить или отменить санкции против России.

По его словам, речь идет, в частности, о возможном ослаблении санкций в энергетической сфере и возобновлении продаж российской нефти и газа европейским странам на определённых условиях. В то же время пока таких заявлений из Вашингтона и Брюсселя нет.

"Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается. Сейчас процесс движется лишь в том направлении, чтобы европейцы полноценно присоединились к переговорам. Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести до Трампа: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать", - отметил Клочок.

Эксперт добавил, что Россия, вероятно, будет настаивать на вопросе ослабления санкций. В то же время, по его словам, главным интересом европейских стран остается недопущение распространения войны на их территорию.

Саммит G20 - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Германии и других европейских странах выразили возмущение из-за приглашения министра финансов России Антона Силуанова на встречу G20. Силуанова не было на совместной фотосессии министров из-за реакции европейских делегаций.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что никаких экономических уступок России не будет до тех пор, пока продолжается война в Украине. Во время двусторонней встречи с Антоном Силуаном Бессент выдвинул России жесткий ультиматум и отказался от каких-либо договоренностей на условиях, не предусматривающих прекращения боевых действий. Беседа состоялась в кулуарах саммита G20 в Эшвилле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль исключает возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на саммите G20. Он заявил, что любой диалог между лидерами возможен только на ее территории.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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