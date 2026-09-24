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Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ

Руслана Заклинская
24 сентября 2026, 10:02обновлено 24 сентября, 10:36
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В США надеются, что Путин воспользуется приглашением Трампа.
Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ
Трамп пригласил Путина в Майами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами
  • Кремль поблагодарил за приглашение, но решение еще не принял
  • Рубио заявил, что США надеются на приезд Путина

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Кремле положительно отреагировали на приглашение, но решение пока не приняли. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил приглашение после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин воспользуется приглашением и приедет на саммит, запланированный на 14–15 декабря в Майами.

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"Мы считаем, что это возможность для него взаимодействовать не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами", - сказал Рубио.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва благодарна за приглашение. По его словам, вопрос об участии Путина еще предстоит определить и согласовать по дипломатическим каналам.

"Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с благодарностью. Безусловно, оно будет рассмотрено, и в соответствующее время мы уже по соответствующим каналам с американцами обсудим возможность воспользоваться этим приглашением", - сказал Песков.

Если лидер страны-агрессора посетит саммит, это станет его первым визитом в континентальную часть США с 2015 года. Тогда он приезжал в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН и провел 90-минутную встречу с тогдашним президентом США Бараком Обамой. Последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году, а в 2023 году присоединился к нему онлайн.

В каком случае возможны содержательные переговоры - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал в интервью "Главред", что конкретным признаком перехода переговорного процесса по завершению войны в Украине в содержательную фазу могли бы стать заявления США и Европы о готовности ослабить или отменить санкции против России.

По его словам, речь идет, в частности, о возможном ослаблении санкций в энергетической сфере и возобновлении продаж российской нефти и газа европейским странам на определённых условиях. В то же время пока таких заявлений из Вашингтона и Брюсселя нет.

"Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается. Сейчас процесс движется лишь в том направлении, чтобы европейцы полноценно присоединились к переговорам. Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести до Трампа: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать", - отметил Клочок.

Эксперт добавил, что Россия, вероятно, будет настаивать на вопросе ослабления санкций. В то же время, по его словам, главным интересом европейских стран остается недопущение распространения войны на их территорию.

Саммит G20 - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Германии и других европейских странах выразили возмущение из-за приглашения министра финансов России Антона Силуанова на встречу G20. Силуанова не было на совместной фотосессии министров из-за реакции европейских делегаций.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что никаких экономических уступок России не будет до тех пор, пока продолжается война в Украине. Во время двусторонней встречи с Антоном Силуаном Бессент выдвинул России жесткий ультиматум и отказался от каких-либо договоренностей на условиях, не предусматривающих прекращения боевых действий. Беседа состоялась в кулуарах саммита G20 в Эшвилле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль исключает возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на саммите G20. Он заявил, что любой диалог между лидерами возможен только на ее территории.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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