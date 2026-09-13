В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

Кратко:
- Зеленский готов к встрече с Путиным на саммите G20
- Кремль назвал такую встречу невозможной
- Москва требует проведения переговоров исключительно на своей территории
Кремль отверг возможность переговоров российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами, несмотря на публичное заявление украинского лидера о готовности к такому контакту. Москва настаивает, что любой диалог глав государств возможен исключительно на её территории, сообщает France 24.
Ответ российской стороны прозвучал в Нью-Дели, где пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков общался с журналистами AFP.
"Это невозможно", - заявил Песков.
На уточнение относительно альтернативной площадки для беседы с украинским лидером представитель Кремля ответил, что принимать такую делегацию готовы только в российской столице. Другие места Москва не рассматривает.
Киев говорит об изменении баланса сил
Украинская сторона исходит из того, что обстановка на фронте повлияла на расстановку сил за столом возможных переговоров. В интервью, обнародованном в субботу, Зеленский подчеркнул, что Киев подходит к потенциальному диалогу с более выгодной позиции именно из-за масштаба потерь российской армии.
Президент Украины обозначил цель такой встречи как поиск путей завершения войны, а не обсуждение промежуточных технических вопросов.
Участие Путина в саммите пока под вопросом
Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами. Подтверждения того, что российский лидер вообще появится на этом мероприятии, пока нет - Кремль не объявлял состав своей делегации.
Переговоры с РФ - мнение эксперта
Эксперт Валерий Клочок высказался относительно возможных новых инициатив, которые могут быть направлены на прекращение войны в Украине. По его оценке, позиция Владимира Путина по ключевым вопросам остается практически неизменной.
При этом эксперт предполагает, что стороны потенциально могут договориться по отдельным направлениям. Среди возможных вариантов компромисса он называет:
установление временного режима тишины в Черном море;
возобновление экспортных операций, что отвечает интересам как Украины, так и России;
отказ от нанесения ударов по объектам в глубине территории противника.
Встреча Зеленского и Путина - последние новости по теме
Напомним, "Главред" писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.
Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.
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Об источнике: France 24
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