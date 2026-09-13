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В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

Дарья Пшеничник
13 сентября 2026, 10:14
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Владимир Зеленский заявил о готовности к личной беседе с главой Кремля на декабрьском саммите, однако Москва ответила отказом.

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают
Какое условие для встречи Зеленского с Путиным назвали в Кремле / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Кратко:

видео дня
  • Зеленский готов к встрече с Путиным на саммите G20
  • Кремль назвал такую встречу невозможной
  • Москва требует проведения переговоров исключительно на своей территории

Кремль отверг возможность переговоров российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами, несмотря на публичное заявление украинского лидера о готовности к такому контакту. Москва настаивает, что любой диалог глав государств возможен исключительно на её территории, сообщает France 24.

Ответ российской стороны прозвучал в Нью-Дели, где пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков общался с журналистами AFP.

"Это невозможно", - заявил Песков.

На уточнение относительно альтернативной площадки для беседы с украинским лидером представитель Кремля ответил, что принимать такую делегацию готовы только в российской столице. Другие места Москва не рассматривает.

Киев говорит об изменении баланса сил

Украинская сторона исходит из того, что обстановка на фронте повлияла на расстановку сил за столом возможных переговоров. В интервью, обнародованном в субботу, Зеленский подчеркнул, что Киев подходит к потенциальному диалогу с более выгодной позиции именно из-за масштаба потерь российской армии.

Президент Украины обозначил цель такой встречи как поиск путей завершения войны, а не обсуждение промежуточных технических вопросов.

Участие Путина в саммите пока под вопросом

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами. Подтверждения того, что российский лидер вообще появится на этом мероприятии, пока нет - Кремль не объявлял состав своей делегации.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Эксперт Валерий Клочок высказался относительно возможных новых инициатив, которые могут быть направлены на прекращение войны в Украине. По его оценке, позиция Владимира Путина по ключевым вопросам остается практически неизменной.

При этом эксперт предполагает, что стороны потенциально могут договориться по отдельным направлениям. Среди возможных вариантов компромисса он называет:

установление временного режима тишины в Черном море;

возобновление экспортных операций, что отвечает интересам как Украины, так и России;

отказ от нанесения ударов по объектам в глубине территории противника.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, "Главред" писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.

Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.

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Об источнике: France 24

France 24 - круглосуточный канал, транслирующий свои программы через спутник, по кабельному телевидению, в Интернете и на мобильных телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года в 21:30 (по киевскому времени) в Париже.

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