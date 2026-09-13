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Изобретатели были против: какое слово должно было заменить привычное "алло"

Марина Иваненко
13 сентября 2026, 03:03
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Привычное "алло" появилось не сразу. Рассказываем, какое приветствие предложил Александр Белл и как слово "hello" стало стандартом телефонных разговоров.
Каким было первое телефонное поздравление
Как прошло первое телефонное поздравление / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему телефонные разговоры начинались не со слова "алло"
  • Какое приветствие предлагал Александр Белл
  • Как "hello" стало телефонным стандартом

Привычное телефонное приветствие, которое мы ежедневно произносим почти автоматически, появилось далеко не сразу после создания телефонной связи. На заре телефонии, в конце 1870-х годов, первые абоненты не знали, как начинать разговор: в трубку кашляли, кричали "Эй, кто там?" или просто растерянно молчали из-за значительных помех, треска и несовершенства первых линий. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, для нового изобретения было крайне необходимо подобрать короткое, звонкое и чёткое слово, которое служило бы сигналом об успешном установлении контакта.

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"Ахой" или "халлоу": какое слово предлагали для телефона

Основная борьба за первое телефонное слово развернулась между двумя выдающимися создателями связи.

Александр Белл, изобретатель телефона, настаивал на использовании морского приветствия "Ahoy!" ("Ахой!"). В XIX веке моряки использовали этот возглас, чтобы привлечь внимание другого судна на расстоянии. Несмотря на то, что фраза звучала необычно для повседневной жизни, сам Белл принципиально приветствовал так во время телефонных разговоров на протяжении всей своей жизни.

Его конкурент Томас Эдисон в 1877 году в письме к руководству Центральной телефонной компании предложил использовать слово "Hello" (или "Hullo"). В английском языке это было давно известное восклицание, которым привлекали внимание или звали человека на расстоянии.

Как "hello" стало стандартным телефонным приветствием

Идея Эдисона оказалась более практичной: короткое и чётное слово лучше распознавалось сквозь помехи в проводах.

В 1878 году в первом телефонном справочнике города Нью-Хейвен абонентам официально рекомендовали начинать разговор со слова "Hulloa". Именно из-за этого приветствия в США впоследствии появилось популярное прозвище "Hello Girls" для операторов первых телефонных станций.

Впоследствии английское "hello" попало в Европу и претерпело фонетические изменения. Во французском языке оно трансформировалось в "allô" с ударением на последнем слоге. Именно в такой французской адаптации слово "алло" впоследствии вошло в наш повседневный обиход.

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Об источнике: УНИАН

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