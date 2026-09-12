Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

Дом внутри сицилийской пещеры обходится хозяйке всего в 150 евро в месяц, но требует постоянной уборки из-за влажности, пыли и разных насекомых.

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После расставания женщина переехала в пещеру / Коллаж Главред, фото: PA Real Life

Вы узнаете:

Почему женщина решила навсегда поселиться в пещере после расставания

Какие неожиданные "соседи" появились в ее новом доме

Как необычное жилье помогло ей начать жизнь с чистого листа

30-летняя дизайнер интерьеров Шализ Барнс после расставания покинула Амстердам и переехала в необычный дом на Сицилии (Италия). Ее новое жилище находится внутри пещеры, а ежемесячные расходы на его содержание составляют около 150 евро.

Вместе с женщиной в пещере площадью 85 квадратных метров живут собака и три кошки. Однако компанию им регулярно составляют менее приятные "соседи" (скорпионы, сверчки и крупные пауки). Об этом пишет Mirror.

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Купила пещеру, даже не осмотрев ее лично

Необычную недвижимость Шализ обнаружила во время работы консультантом по недвижимости на Сицилии. Она помогала клиентам искать подходящие дома и однажды увидела объявление о продаже пещеры, переоборудованной для проживания.

В июне 2026 года дизайнер купила объект за 55 тысяч евро (2,8 млн гривен), не осматривая его лично. Изначально женщина собиралась обновить интерьер, а затем перепродать недвижимость или сдавать ее в аренду.

Женщина купила пещеру, даже не осмотрев ее лично / Фото: PA Real Life

Однако при первом посещении пещеры планы изменились.

"Она оказалась намного больше, и потолки выше, чем я ожидала. Там есть кухня и ванная комната, в которых сохранилось много старой плитки", - рассказала дизайнер.

Предыдущий владелец полностью переоборудовал пещеру в жилой дом еще в 2006 году. В ней появились электричество, водопровод, кухня, ванная комната и спальня, расположенная на втором уровне.

Снаружи жилище выглядит как традиционный дом с дверью и фасадом.

Расставание заставило девушку начать новую жизнь

Вскоре после покупки Шализ пережила расставание. В тот момент она жила в Амстердаме (Нидерланды) и пыталась решить, где и как будет строить дальнейшую жизнь.

"Я решила оставить пещеру, чтобы начать все заново. Дом меня спас. Он дал мне много покоя и стабильности в действительно трудное время", - призналась женщина.

Вскоре после покупки Шализ пережила расставание / Фото: PA Real Life

По словам Шализ, ее семья сначала беспокоилась из-за столь необычного решения. Сама дизайнер утверждает, что после переезда наконец смогла замедлиться и почувствовать себя спокойнее.

Сколько уходит денег на содержание дома в месяц

Несмотря на необычное расположение, в пещере есть все необходимые удобства, включая электропроводку и водонагреватель. Ежемесячные расходы на содержание жилища, по словам хозяйки, составляют всего около 150 евро.

Еще одним преимуществом стала естественная терморегуляция. Каменные стены помогают сохранять прохладу во время сицилийской жары и удерживают тепло зимой.

"В пещере регулируется температура - такое ощущение, что я живу под землей. Летом здесь прохладнее, а зимой теплее", - объяснила Шализ.

В пещере есть все необходимые удобства / Фото: PA Real Life

В доме установлены кондиционер и печь на пеллетах, однако хозяйка рассчитывает пользоваться ими не слишком часто.

Чтобы сделать пространство уютнее, дизайнер добавила книжные полки, мягкое освещение и крупную плюшевую мебель.

Проживание в пещере оказалось не лишено сложностей

Из-за высокой влажности Шализ каждое утро приходится открывать двери и окна, чтобы проветрить помещения и не допустить появления сырости.

Проблемой стала и постоянная пыль. Известняк, в котором расположено жилище, довольно мягкий и постепенно осыпается, поэтому уборку приходится проводить значительно чаще, чем в обычном доме.

Но самым неожиданным испытанием для хозяйки стали насекомые и другие обитатели пещеры. За короткое время женщина обнаружила внутри трех скорпионов, множество сверчков и крупных пауков.

"В таком доме невозможно жить и бояться насекомых. Они как мои соседи по квартире. Нужно смириться с тем, что это и их дом. Я постоянно вижу огромных пауков, но приняла тот факт, что мы в одной команде", - рассказала она.

Видео о доме посмотрели миллионы пользователей

Шализ показывает жизнь в необычном жилище в социальных сетях. Одно из опубликованных ею видео набрало в TikTok более 2,9 миллиона просмотров. Многие пользователи восхитились интерьером и решением женщины начать жизнь заново, однако нашлись и критики.

Некоторые комментаторы предупреждали ее о плесени, возможном затоплении и проблемах со здоровьем. Другие предполагали, что жизнь в пещере якобы может привлечь в дом демонов.

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