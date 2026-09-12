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Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Руслана Заклинская
12 сентября 2026, 16:12
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Блогерша Ольга Мартинишин продемонстрировала свой способ сбора урожая.
Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ
Как сохранить свеклу до весны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда пора выкапывать свеклу
  • Как правильно обрезать ботву
  • Где и при какой температуре хранить свеклу

В конце лета и в начале осени наступает время собирать урожай свеклы. Важно не только правильно выкопать корнеплоды, но и подготовить их к хранению, чтобы они дольше оставались пригодными к употреблению.

Главред узнал, когда выкапывать свеклу и как её правильно хранить.

видео дня

Как правильно выкапывать свеклу

Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин показала свой урожай и рассказала, как выкапывает свеклу и хранит ее зимой. Она рассказала, что выращивает свеклу сорта "Цилиндр". По её словам, значительная часть этого корнеплода растёт над землёй, поэтому его можно легко вытащить из почвы.

Другие сорта, в частности круглая свекла, блогер советует выкапывать, осторожно подкапывая её. Для этого можно взять лопату и поднять корнеплод из земли.

Как правильно обрезать ботву свеклы

После выкапывания свеклы нужно обрезать ботву. Ольга Мартинишин отметила, что срезать её нужно так, чтобы лишней зелени не оставалось.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Если же вы хотите получить собственные семена на следующий год, ботву стоит обрезать выше. По словам блогерши, это позволит корнеплоду продолжить рост и дать семена.

"Если вы хотите размножить свеклу на второй год, собрать собственные семена, то нужно срезать выше", - рассказала Ольга Мартинишин.

Она также отметила, что оставленные для семян корнеплоды можно высадить весной.

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ
Видео Ольги Мартинишин / Фото: скриншот

Видео о том, как и когда выкапывать свеклу и как её хранить, можно посмотреть по ссылке.

Где хранить свеклу зимой

Для хранения свеклы блогерша использует подвал и держит корнеплоды в мешках. По её словам, температура там составляет примерно от +3 до +5 градусов, в зависимости от того, какой будет зима.

Перед укладкой на хранение свеклу нужно очистить от лишней земли. Блогерша показала, как аккуратно удаляет остатки почвы со своего урожая.

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"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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