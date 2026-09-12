Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Вы узнаете:
- Когда пора выкапывать свеклу
- Как правильно обрезать ботву
- Где и при какой температуре хранить свеклу
В конце лета и в начале осени наступает время собирать урожай свеклы. Важно не только правильно выкопать корнеплоды, но и подготовить их к хранению, чтобы они дольше оставались пригодными к употреблению.
Главред узнал, когда выкапывать свеклу и как её правильно хранить.
Как правильно выкапывать свеклу
Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин показала свой урожай и рассказала, как выкапывает свеклу и хранит ее зимой. Она рассказала, что выращивает свеклу сорта "Цилиндр". По её словам, значительная часть этого корнеплода растёт над землёй, поэтому его можно легко вытащить из почвы.
Другие сорта, в частности круглая свекла, блогер советует выкапывать, осторожно подкапывая её. Для этого можно взять лопату и поднять корнеплод из земли.
Как правильно обрезать ботву свеклы
После выкапывания свеклы нужно обрезать ботву. Ольга Мартинишин отметила, что срезать её нужно так, чтобы лишней зелени не оставалось.
Если же вы хотите получить собственные семена на следующий год, ботву стоит обрезать выше. По словам блогерши, это позволит корнеплоду продолжить рост и дать семена.
"Если вы хотите размножить свеклу на второй год, собрать собственные семена, то нужно срезать выше", - рассказала Ольга Мартинишин.
Она также отметила, что оставленные для семян корнеплоды можно высадить весной.
Видео о том, как и когда выкапывать свеклу и как её хранить, можно посмотреть по ссылке.
Где хранить свеклу зимой
Для хранения свеклы блогерша использует подвал и держит корнеплоды в мешках. По её словам, температура там составляет примерно от +3 до +5 градусов, в зависимости от того, какой будет зима.
Перед укладкой на хранение свеклу нужно очистить от лишней земли. Блогерша показала, как аккуратно удаляет остатки почвы со своего урожая.
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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех
"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.
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