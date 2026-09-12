Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

Очистить стиральную машину гораздо проще, если знать один лайфхак.

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Лайфхак по очистке стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как избавиться от затхлого запаха в стиральной машине

Какие два средства помогут очистить стиральную машину

Многие сталкивались с проблемой затхлого запаха из стиральной машины. Избавиться от него обычно не так просто. Но эксперт по уборке и блогерша Шантель Мила поделилась эффективным лайфхаком для борьбы с такой проблемой.

Главред узнал, что она советует не использовать специальную бытовую химию. По словам Шантель, достаточно взять два простых средства, которые обычно есть на кухне, чтобы неприятный запах исчез. Об этом пишет издание Express.

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Как приготовить средство против неприятного запаха в стиральной машине

Мила советует использовать для домашнего средства обычный уксус и жидкость для мытья посуды. Их нужно смешать и нанести смесь микрофиброй или губкой на все труднодоступные места в стиральной машине.

Особое внимание следует уделить пространству под резиновым уплотнителем и внутренней стороне дверцы.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

"Уксусная кислота нейтрализует щелочные соединения, то есть остатки моющих средств, и загрязнения, которые попадают в машину вместе с грязным бельем. Она же растворяет мыльный налет и разрушает минеральные отложения, где прячутся бактерии и плесень. Это дает результат как против жесткой воды, так и против застарелой грязи, которая оседает на стенках стиральной машины", - объяснила блогерша, как действует домашнее средство.

В то же время средство для мытья посуды эффективно расщепляет жировые отложения и маслянистый налет на резине и стенках барабана.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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