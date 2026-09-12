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На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

Анна Косик
12 сентября 2026, 12:53
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В большинстве областей не только изменятся дневные температуры, но и усилятся осадки.
На Украину надвигается погодный
Прогноз погоды в Украине на 12–14 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине начнутся осадки
  • Как изменится температура в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет неравномерной из-за циклона, который будет перемещаться с территории Венгрии и Румынии сначала в северо-восточном направлении, а затем в восточном. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Поэтому сегодня, 12 сентября, в западных, центральных и северных областях ожидаются осадки в виде дождей, местами с грозами. Во всех остальных областях до конца суток ожидается погода без осадков.

видео дня
На Украину надвигается погодный
Погода в Украине 12 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 13-14 сентября

Завтра, 13 сентября, и в понедельник, 14 сентября, в южных, центральных и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не будет.

На Украину надвигается погодный
Погода в Украине 13 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Температура ночью опустится до +8+16 градусов, днем синоптики прогнозируют +15+23 градуса, на юге и юго-востоке страны будет +25+30 градусов.

На Украину надвигается погодный
Погода в Украине 14 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине до 13 сентября будет преимущественно тёплой, местами жаркой, но не без осадков. Ожидаются кратковременные дожди и слабый туман.

Ранее сообщалось, что под влиянием малоподвижного атмосферного фронта до конца недели в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, а также колебания температуры воздуха.

Накануне стало известно, что средняя месячная температура воздуха в сентябре в Украине прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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