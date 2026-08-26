От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

Обычно заморозки в воздухе в сентябре наблюдаются во второй и третьей декадах.

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Какая температура будет в Украине в сентябре / фото: УНИАН

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Какой будет средняя температура в сентябре

Сколько осадков прогнозируют синоптики

Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого характерно общее понижение температуры, но среднемесячные показатели будут близки к норме. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах +11…+18 градусов, что близко к норме.

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В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.

"Что находится в пределах нормы (80–120%)", - отметили в Укргидрометцентре.

Общая климатическая характеристика сентября

Синоптики напомнили, что обычно средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет +13…+17 градусов, в южной части местами +18…+20 градусов, в горных районах - +9…+15 градусов.

Ранее заморозки в воздухе в сентябре отмечались во второй и третьей декадах. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях - в первой декаде.

Среднемесячное количество осадков составляет 37–74 мм, в южной части местами 28–36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - 77–108 мм, в высокогорье Карпат - 126–130 мм.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик, начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань, заявил, что погода в Украине в среду, 26 августа, изменится. Прогнозируются дожди и грозы. Однако стабилизация погодных условий ожидается днем 28 августа.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что существенных осадков в течение большей части недели не будет. Небольшие дожди возможны преимущественно в конце недели в западных областях, а 30 августа осадки распространятся на Правобережье.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в последние пять дней августа в Украине будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков почти не будет, а в большинстве регионов ожидается сухая погода с прояснениями.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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