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РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

Мария Николишин
26 августа 2026, 09:09
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Аналитики отмечают серию ударов по мостам и пунктам пропуска, через которые осуществляется украинский экспорт в ЕС.
РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля
Россия взялась за украинские торговые маршруты / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • ISW видит двойную стратегию Кремля
  • Цель - остановить экспорт зерна из Украины
  • Москва проверяет реакцию НАТО и Молдовы

Страна-агрессор Россия с конца июля систематически уничтожает пограничную инфраструктуру на украинско-молдавском направлении - именно те маршруты, по которым Украина осуществляет импорт и экспорт в Европу. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что интенсивность ударов возросла во второй половине месяца: только с 20 августа российские войска трижды атаковали переходы на границе Молдовы и Одесской области.

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Параллельно армия РФ активизировала удары по морским коммуникационным линиям в этом же районе. Логика проста - вывести из строя наземные коридоры, остановить вывоз украинского зерна и подорвать экономику в целом, а также оказать давление на государства, граничащие с Украиной.

"Российские войска, вероятно, усиливают такие удары в рамках двойной стратегии, направленной как на изоляцию Украины от Европы и снижение способности Украины экспортировать зерно и другие товары, так и на создание атмосферы нестабильности, чтобы отговорить Молдову, Румынию и международных грузоотправителей от использования этих переходов", - отмечают в ISW.

Попытка запугать соседние страны

По оценке аналитиков, обстрелы вдоль границы преследуют и чисто политическую цель - сорвать евроинтеграционное движение Кишинева и проверить пределы терпения Альянса.

Руководство РФ, как убеждены в ISW, выстраивает картину, в которой сближение Молдовы с западными структурами превращается для этих структур в обременительный фактор. Отдельный расчет - отбить у Бухареста и Кишинева желание помогать Киеву.

Еще одно измерение этих атак - постепенное приучение западных партнеров к тому, что воздушное пространство соседей Украины перестает быть неприкосновенным.

"Россия все чаще наносит удары по приграничным районам, чтобы проверить реакцию Молдовы и НАТО на вторжение и их средства противовоздушной обороны, одновременно нормализуя эти нарушения", - подытожили аналитики.

РФ выбрала другую категорию целей для обстрелов

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Москва пытается создать перебои с поставками продовольствия и тем самым усилить социальную напряженность. Российские удары по торговым центрам и складам могут быть частью новой тактики давления на Украину.

"Что касается самой зимы и обстрелов, видите ли, Российская Федерация на сегодняшний день выбрала совершенно иную категорию целей. Они нацеливаются на торговые центры и склады. Они хотят создать ситуацию с перебоями в поставках продовольствия", - пояснил он.

По его мнению, конечная цель таких атак - дестабилизация внутри Украины и возникновение массового недовольства.

Удары по портам в Одессе - последние новости

Как сообщал Главред, 13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар, имеются повреждения.

11 июля российские войска также нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Одесская область на протяжении многих лет остается одной из главных целей российских атак, и причина этого - не только география. Длинная береговая линия, соседство с Румынией и Молдовой, а также сосредоточенная здесь морская логистика делают область стратегически выгодной целью для врага.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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