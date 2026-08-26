РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенок

Утренний обстрел привел к жертвам. Под завалами дома нашли тела двух человек, ранена 14-летняя девочка.

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​ Атака РФ на Чернигов - утренний налет БпЛА привел к гибели семьи ​ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Утренний удар реактивного дрона разрушил дом в Чернигове

Жертвами вражеского налета стали женщина и ребенок 4 лет

В больницу доставили раненую 14-летнюю девочку из сгоревшего дома

Рано утром 26 августа российская оккупационная армия нанесла удар по Чернигову. В результате атаки загорелся частный дом - помещение фактически уничтожено огнем. В доме находились три человека.

Как сообщили в Черниговском горсовете, в результате вражеского удара пострадала 14-летняя девочка. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

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Также подтвердилась информация о погибших в результате утреннего удара по Чернигову.

"Во время проведения поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки", - говорится в сообщении.

Также повреждены хозяйственные постройки. Пожар возник и в магазине, расположенном рядом.

Отметим, Воздушные силы ВСУ утром предупреждали о движении реактивного БпЛА курсом на Чернигов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Обновлено. В ГСЧС подтвердили, что в результате российской атаки погибли женщина и 4-летний ребенок

"Вчера вечером в результате атаки в городе возникли пожары в трех хозяйственных зданиях. Предварительно известно о двух травмированных детях", - говорится в сообщении.

Сегодня утром россияне снова атаковали Чернигов. В результате удара по жилому дому возник пожар.

Травмирована 14-летняя девочка. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела женщины и маленькой девочки.

Также загорелся расположенный рядом магазин.

26 августа в Чернигове объявлен День траура.

"В знак скорби по погибшим на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой. В этот день запрещено проведение развлекательно-концертных мероприятий, а также трансляцию развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, ресторанного хозяйства и в общественном транспорте. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в городском совете.

Как писал Главред, 24 августа среди бела дня страна-агрессор Россия атаковала Чернигов беспилотником. Вражеский дрон атаковал многоквартирный дом в центральной части города. В результате атаки пострадали по меньшей мере 8 человек, среди них ребенок.

26 июля российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В результате удара погибли и были ранены люди.

РФ выбрала новые цели для обстрелов: мнение эксперта

Российские удары по торговым центрам и складам могут быть частью новой тактики давления на Украину. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что Москва пытается создать перебои с поставками продовольствия и тем самым усилить социальное напряжение.

"Что касается самой зимы, относительно обстрелов, видите, Российская Федерация на сегодняшний день избрала совсем другую категорию целей. Они целятся по торговым центрам и складам. Они хотят создать ситуацию перебоев со снабжением продовольствием", - пояснил Жданов в комментарии ТСН.

По его мнению, конечная цель таких атак - дестабилизация внутри Украины и возникновение массового недовольства.

"Вот какая главная цель Российской Федерации. А когда не будет продовольствия, они надеются, что у нас начнутся голодные бунты. Это главная цель создания хаоса", - сказал военный эксперт.

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Об источнике: Черниговский горсовет Черниговский городской совет - это орган местного самоуправления, который представляет интересы жителей Чернигова и управляет делами Черниговской городской общины. Административный центр - город Чернигов. Глава совета избирается горожанами сроком на 5 лет. Совет состоит из 42 депутатов.

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