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Ученые бьют тревогу: продолжительность сна связана со старением органов

Алексей Тесля
26 августа 2026, 02:20
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При сне менее 6 часов или более 8 часов показатели старения были выше.
Сон
Раскрыт неожиданный секрет сна / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Сон влияет на темпы биологического старения организма
  • При сне менее 6 часов или более 8 часов показатели старения были выше

Сон оказался тесно связан с темпами биологического старения организма. Исследователи Колумбийского университета проанализировали данные примерно 500 тысяч участников британской биобанковской базы и сопоставили продолжительность их сна с показателями 23 биологических часов, отражающих состояние различных органов и тканей.

Результат оказался нелинейным: зависимость напоминала букву U. Наиболее благоприятные показатели биологического возраста наблюдались у людей, которые спали примерно 6,4–7,8 часа в сутки, пишет ScienceDaily.

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При сне менее 6 часов или более 8 часов показатели старения были выше. При этом оптимальная продолжительность немного различалась в зависимости от органа и пола.

Для оценки состояния организма ученые использовали специальные "часы старения", созданные с помощью методов машинного обучения. Они учитывали данные медицинских изображений, белков крови и метаболических показателей, что позволило оценить биологический возраст разных систем организма.

Авторы также обнаружили связь слишком короткого и слишком продолжительного сна с рядом заболеваний. Отклонения от обычной продолжительности отдыха ассоциировались, среди прочего, с депрессией, диабетом и другими системными нарушениями, а также с повышенным риском неблагоприятных исходов для здоровья. Однако исследование не доказывает, что недостаток или избыток сна непосредственно становятся причиной этих заболеваний: возможна и обратная связь, когда состояние здоровья влияет на продолжительность сна.

Таким образом, результаты работы указывают на своеобразное "окно" для сна, при котором показатели биологического старения были наиболее благоприятными. Исследователи подчеркивают важность нормального режима отдыха для поддержания здоровья сразу нескольких систем организма.

Ученые выяснили, что может быть связано с долголетием

Исследователи из Стокгольма изучили особенности здоровья людей, которым удалось дожить до 100 лет, и пришли к выводу, что продолжительная жизнь во многом связана с сохранением организма в хорошем состоянии на протяжении многих десятилетий.

Одним из главных отличий долгожителей оказалось более редкое развитие тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Среди людей, достигших столетнего возраста, инфаркт в течение жизни перенесли около 12,5%. Для сравнения, среди людей в возрасте 80–89 лет сердечный приступ встречался значительно чаще - примерно у каждого четвертого.

По мнению ученых, секрет может заключаться не столько в способности успешно лечить болезни, сколько в том, чтобы как можно дольше не допускать развития серьезных хронических нарушений.

Таким образом, долголетие, вероятно, связано с длительным сохранением здоровья сердечно-сосудистой системы и отсутствием тяжелых заболеваний, которые способны сокращать продолжительность жизни.

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Об источнике: ScienceDaily

ScienceDaily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

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