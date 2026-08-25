Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Вы узнаете:
- Как обрезать крыжовник после сбора урожая
- Чем подкормить куст в конце августа
Урожай крыжовника в следующем году формируется не весной, а в августе: именно после завершения плодоношения куст накапливает запасы и закладывает цветочные почки на следующий сезон. Если в этот момент растение оставить без ухода, оно войдет в зимний покой ослабленным, а весной цветение будет скудным, а плодов - заметно меньше.
Главред решил разобраться, как ухаживать за крыжовником в августе.
Что нужно сделать с крыжовником после сбора урожая
В зависимости от сорта урожай крыжовника собирают с середины июня до начала августа. После этого куст чаще всего оставляют в покое вплоть до весны - и это главная ошибка в агротехнике этой культуры, пишет Deccoria.
Обязательных процедур после сбора урожая три: санитарная обрезка, полив и подкормка.
Как правильно ухаживать за крыжовником
Сразу после сбора ягод куст осматривают и удаляют все мертвые, засохшие или механически поврежденные побеги. Самые старые побеги и молодой прирост при этом не трогают - задача заключается лишь в том, чтобы немного проредить крону, тогда как полноценное формирование следует перенести на раннюю весну.
Второй пункт - полив, и в засушливые годы он имеет решающее значение. В конце августа взрослому растению требуется до 20–30 литров в неделю, причем смачивать листья нельзя: струю направляют под корни по периметру, а не к основанию ствола.
Третий шаг - удобрения с высоким содержанием фосфора и калия и минимальным содержанием азота, чтобы побеги успели одревеснеть до морозов. Подойдет и ведро зрелого компоста или стакан древесной золы, неглубоко заделанной в почву.
Что делать, если появилась мучнистая роса
Самая серьезная угроза для культуры - мучнистая роса крыжовника. На плодах и верхушках побегов появляется белый налет, который со временем темнеет, пораженные ветки отмирают, а ягоды становятся непригодными для употребления.
Зараженные кончики побегов рекомендуется срезать на 5–10 см ниже границы поражения и утилизировать - в компост такая растительная масса не годится.
Домашним средством для обработки может стать настой крапивы: 100 г свежих листьев заливают литром воды, проваривают 30 минут, охлаждают, процеживают и разбавляют в пропорции 1:5, повторяя опрыскивание каждые 1–2 недели.
Как подготовить крыжовник к зиме – видео:
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Об источнике: Deccoria
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