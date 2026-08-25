Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Именно во второй половине лета куст закладывает цветочные почки на следующий сезон, и ошибки, допущенные в этот период, весной уже не исправить.

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Что делать с крыжовником сразу после плодоношения / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как обрезать крыжовник после сбора урожая

Чем подкормить куст в конце августа

Урожай крыжовника в следующем году формируется не весной, а в августе: именно после завершения плодоношения куст накапливает запасы и закладывает цветочные почки на следующий сезон. Если в этот момент растение оставить без ухода, оно войдет в зимний покой ослабленным, а весной цветение будет скудным, а плодов - заметно меньше.

Главред решил разобраться, как ухаживать за крыжовником в августе.

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Что нужно сделать с крыжовником после сбора урожая

В зависимости от сорта урожай крыжовника собирают с середины июня до начала августа. После этого куст чаще всего оставляют в покое вплоть до весны - и это главная ошибка в агротехнике этой культуры, пишет Deccoria.

Обязательных процедур после сбора урожая три: санитарная обрезка, полив и подкормка.

Как правильно ухаживать за крыжовником

Сразу после сбора ягод куст осматривают и удаляют все мертвые, засохшие или механически поврежденные побеги. Самые старые побеги и молодой прирост при этом не трогают - задача заключается лишь в том, чтобы немного проредить крону, тогда как полноценное формирование следует перенести на раннюю весну.

Второй пункт - полив, и в засушливые годы он имеет решающее значение. В конце августа взрослому растению требуется до 20–30 литров в неделю, причем смачивать листья нельзя: струю направляют под корни по периметру, а не к основанию ствола.

Что любит и не любит крыжовник / Инфографика: Главред

Третий шаг - удобрения с высоким содержанием фосфора и калия и минимальным содержанием азота, чтобы побеги успели одревеснеть до морозов. Подойдет и ведро зрелого компоста или стакан древесной золы, неглубоко заделанной в почву.

Что делать, если появилась мучнистая роса

Самая серьезная угроза для культуры - мучнистая роса крыжовника. На плодах и верхушках побегов появляется белый налет, который со временем темнеет, пораженные ветки отмирают, а ягоды становятся непригодными для употребления.

Зараженные кончики побегов рекомендуется срезать на 5–10 см ниже границы поражения и утилизировать - в компост такая растительная масса не годится.

Домашним средством для обработки может стать настой крапивы: 100 г свежих листьев заливают литром воды, проваривают 30 минут, охлаждают, процеживают и разбавляют в пропорции 1:5, повторяя опрыскивание каждые 1–2 недели.

Как подготовить крыжовник к зиме – видео:

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