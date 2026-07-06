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Смородина и крыжовник дадут вдвое больше ягод: какая подкормка нужна в июле

Инна Ковенько
6 июля 2026, 05:13
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Если в июле обеспечить смородину и крыжовник необходимыми удобрениями, кусты отблагодарят обильным урожаем и лучше перенесут зиму.
Смородина и крыжовник дадут вдвое больше ягод: какая подкормка нужна в июле
Чем подкормить крыжовник и смородину в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить смородину и крыжовник в июле
  • Какие настои защищают кусты от вредителей
  • Когда вносить удобрения, чтобы не навредить растениям

В июле смородина и крыжовник тратят больше всего сил на формирование ягод. Если кустам не хватает питательных веществ, урожай может оказаться мелким, а часть ягод вообще осыплется еще до созревания. К тому же истощённые растения хуже готовятся к зиме, что сказывается на урожае следующего года.

Главред расскажет, чем подкормить крыжовник и смородину в июле, чтобы получить обильный урожай и укрепить растения перед следующим сезоном.

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Чем подкормить смородину и крыжовник

Древесная зола

Лучшим вариантом в июле является древесная зола, пишет УНИАН. Она содержит калий, кальций и фосфор, которые отвечают за сладость и плотность ягод. Для взрослого куста достаточно высыпать 1–2 стакана золы на влажную землю под растением и слегка перемешать её с верхним слоем почвы.

Можно также приготовить жидкий раствор: стакан золы растворите в 10 литрах воды, оставьте настаиваться на несколько часов.

Настой крапивы

Он богат калием, магнием и железом, которые помогают растениям выдержать нагрузку во время плодоношения. Для приготовления наполните емкость крапивой на две трети, залейте водой и оставьте на 7–10 дней. Перед использованием настой разбавьте водой в соотношении 1:10.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Настой окопника

Настой окопника особенно ценен высоким содержанием калия, готовится по тому же принципу, что и крапивный, и также требует разбавления перед поливом.

Перепревший компост

На бедных почвах рекомендуем добавить перепревший компост. Распределите его вокруг кустов слоем 2–4 сантиметра, оставляя основание побегов открытым. Компост постепенно насыщает растения питательными веществами и помогает удерживать влагу.

Защита от болезней и вредителей

В июле важно не только подкормить кусты, но и уберечь их от болезней. Для профилактики грибковых инфекций применяют настои чеснока, луковой шелухи или полевого хвоща.

Чтобы сдержать мелких вредителей, садоводы используют настой древесной золы с добавлением хозяйственного мыла, а также настои чеснока или табачной пыли. Такие средства эффективны на начальном этапе проблемы. Если же вредителей уже много, придется прибегнуть к специальным препаратам.

Что любит и чего не любит крыжовник
Что любит и чего не любит крыжовник / Инфографика: Главред

Когда проводить подкормку

Все процедуры рекомендуем проводить утром или вечером, когда солнце не так активно. Почву перед этим нужно увлажнить - так корни быстрее усвоят питательные вещества, а листья не пострадают от ожогов.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать смородину летом:

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Об источнике: УНИАН

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