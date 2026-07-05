"Нагрянули": в армию мобилизовали игроков хоккейного клуба "Кременчуг" - детали

Кратко:
- Спортсменов забрали прямо во время тренировки
- Эдуард Захарченко подтвердил факт начала своей службы в украинской армии
Сотрудники ТЦК и СП мобилизовали двух игроков хоккейного клуба "Кременчуг", прибыв непосредственно на домашнюю арену клуба. Об этом сообщил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян.
По его словам, вратарь ХК "Кременчуг" Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ.
"Нагрянули с проверкой на каток "Айсберг", - рассказал Оганджанян.
Позже Эдуард Захарченко подтвердил изданию "Футбол 24+" факт начала своей службы в украинской армии.
В свою очередь блогер и хоккеист Никита Коваленко рассказал, что спортсменов задержали правоохранители во время комендантского часа и отвезли их в воинскую часть.
Оганджанян позже уточнил, что также были мобилизованы игроки клуба Юрий Мироненко и Богдан Поддубный.
Что известно о мобилизованных хоккеистах
Вратарь Эдуард Захарченко, считающийся одним из самых титулованных украинских хоккеистов, с 2015 года защищает цвета национальной сборной Украины, в составе которой провел 47 матчей. В общей сложности он выступал на четырех чемпионатах мира и помог своей клубной команде завоевать золото (2025) и серебро (2026) на национальном первенстве.
Нападающий Егор Безуглый выступал за "Кременчуг" в течение последних двух лет. Хоккеист сыграл 74 матча, в которых забросил 13 шайб.
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Как сообщал Главред, по оценке аналитической компании Opta, наиболее высокие шансы выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года имеет сборная Франции. На основе математической модели вероятность ее победы оценивается в 18,66%.
Напомним, ранее украинские спортсменки устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
Как сообщалось, украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4" Ближнего Востока, впервые в истории Украины завоевав титул в этой серии. В решающей гонке в Катаре пилот занял 5-е место.
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Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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