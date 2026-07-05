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В NASA удивили загадочным снимком Марса: в Сети заговорили о следах инопланетян

Алексей Тесля
5 июля 2026, 01:05
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Энтузиасты заметили объект, который, по их мнению, внешне похож на искусственное сооружение.
Марс
Появились новые снимки Марса / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Sttefan, Pixabay/PIRO4D

Вы узнаете:

  • На одном из панорамных снимков нашли необычную скальную структуру
  • Энтузиасты заметили объект, внешне похожий на искусственное сооружение

Фотография, полученная марсоходом NASA Curiosity, вновь стала поводом для обсуждений возможного существования разумной жизни на Марсе.

На одном из панорамных снимков, сделанных в кратере Гейл, часть пользователей интернета обратила внимание на необычную скальную структуру, напоминающую руины древнего строения с входом, сообщает Daily Mail.

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Панорама была сделана во время исследования кратера Гейл, где марсоход работает с 2012 года. Среди обычного марсианского ландшафта энтузиасты заметили объект, который, по их мнению, внешне похож на искусственное сооружение.

Одним из тех, кто поддержал такую версию, стал исследователь Скотт С. Воринг, автор сайта UFO Sightings Daily. Он предположил, что обнаруженная форма напоминает постройку из материала, похожего на глину, и могла использоваться в качестве укрытия.

"То, что выглядит как высеченные валуны, на самом деле представляет собой стены из глинистого материала и вход, созданный разумными существами, которым требовалась защита от непогоды. Такие сооружения были у нас на Земле в древности, и такие же были у них на Марсе очень давно", - заявил он.

На вопрос о том, насколько вероятно искусственное происхождение объекта, Воринг ответил: "Шансы на то, что это сооружение создали разумные существа… 100%".

В NASA подобные предположения пока не комментировали. Однако ранее агентство уже объясняло происхождение похожих объектов, попавших на снимки Curiosity в 2022 году.

"На этом холме на горе Шарп имеется ряд естественных открытых трещин, в том числе одна высотой около 30 сантиметров и шириной 40 сантиметров, которая по размерам напоминает дверцу для собаки. Такие виды открытых трещин являются обычным явлением для коренных пород как на Земле, так и на Марсе", - заявляли тогда в NASA.

В агентстве также подчеркивают, что до настоящего времени не получили никаких подтверждений существования жизни на Марсе - ни современной, ни существовавшей в прошлом.

Мнения пользователей сети также разделились. Одни считают, что необычная форма объясняется игрой света и естественной эрозией пород.

"Нет, это просто скальное образование. Я, безусловно, считаю, что там могут быть входы, но это выглядит просто как тень", - написал один из пользователей X.

В то же время другие уверены, что объект слишком необычен для природного происхождения.

"Это выглядит как творение рук человека", - писали одни.

"Это не проделка природы! Углы слишком острые, как у прямоугольника, чтобы образоваться естественным путём. Это было построено кем-то или чем-то", - утверждали другие.

Скотт Воринг уже много лет публикует снимки с Марса, на которых, по его мнению, можно увидеть следы древних сооружений или искусственных объектов. Подобные публикации регулярно становятся поводом для оживленных дискуссий среди сторонников и скептиков.

Астрономы зафиксировали редкого межзвёздного гостя

Исследователи подтвердили обнаружение нового космического объекта, который прибыл в Солнечную систему из-за её пределов. Речь идет о комете 3I/ATLAS, происхождение которой связано с другой звездной системой.

Этот объект стал всего лишь вторым официально подтвержденным межзвёздным телом, замеченным астрономами во время пролета через Солнечную систему.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, комета отличается необычайно высокой активностью. По оценкам специалистов, каждую секунду она выбрасывает в окружающее пространство около 940 триллионов молекул углекислого газа, что делает её одной из самых активных среди подобных объектов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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