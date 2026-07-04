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Листья огромные, а плодов нет: копеечный раствор заставит кабачки давать завязи

Анна Ярославская
4 июля 2026, 14:54
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Если кабачки "жируют", нужно срочно прекратить азотные подкормки.
Кабачки
Эксперты объяснили, почему кабачки жируют и как запустить массовое плодоношение / Коллаж: Главред, фото: Главред

Главное:

  • Избыток азота в июле вызывает бурный рост листвы вместо плодов
  • Пышные нежные листья привлекают тлю и вызывают мучнистую росу
  • Раствор древесной золы заменяет химию и стимулирует новые завязи

Кабачки - одна из самых неприхотливых культур, которая дает очень большие урожаи. Но часто бывает так, что летом кабачки начинают "жировать", то есть растение бурно наращивает зеленую массу. Куст выглядит огромным, с толстым стеблем и гигантскими листьями, но завязи не образуются или опадают.

Самая частая причина этого - избыток азота, недостаток солнца или проблемы с опылением.

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Что делать если кабачки "жируют", разобрался Главред.

Итак, первое, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, это прекратить любые азотные подкормки и обрезать часть крупных листьев.

Срежьте несколько самых старых листьев, которые сильно затеняют центр куста и цветки. Не удаляйте слишком много - обычно достаточно 3–5 листьев за один раз.

Также нужно отрегулировать подкормки, а именно - дать кусту больше калия и фосфора.

Какую подкормку любят кабачки

Как пишет Rural Sprout, кабачки лучше всего растут при использовании сбалансированного удобрения. Каждый питательный элемент играет важную роль в общем состоянии здоровья растения:

  • Азот (N): способствует росту листьев.
  • Фосфор (P): Поддерживает развитие корней и цветение.
  • Калий (K): Улучшает общее состояние растений и качество плодов.

Чего нам точно не нужно в июле, так это удобрения с высоким содержанием азота. Именно избыток азота приведет к обилию листвы, но уменьшению количества кабачков.

Кроме того, использование удобрений с высоким содержанием азота может привести к увеличению числа вредителей и болезней. Под воздействием азота листья растут так быстро, что становятся гораздо более нежными, превращаясь в идеальную добычу для тли и других вредителей. Кроме того, при обилии листьев растение становится более восприимчивым к мучнистой росе.

Чем удобрять кабачки после начала цветения

Для того чтобы кабачки росли всё лето, необходим постоянный приток питательных веществ.

Как только растение начнет цвести, важно продолжать подкармливать его каждые две-три недели в течение всего вегетационного периода. Также важно часто собирать свежие плоды, поскольку это будет стимулировать образование новых цветков.

В июле следует сосредоточиться на калии и фосфоре. Калий нужен для образования крупных и сочных плодов, а фосфор помогает укрепить корневую систему. Кроме того, фосфор полезен и в жаркие дни – он помогает растению легче переносить высокие температуры.

Подойдут такие подкормки:

  • монофосфат калия;
  • зольный настой (если почва не слишком щелочная);
  • комплексное удобрение с низким содержанием азота и повышенным содержанием фосфора и калия.

Не менее важны также бор, кальций и магний – они нужны для улучшения обменных процессов и укрепления тканей растения.

Большинство дачников уже знакомы с одним простым удобрением, содержащим все эти полезные вещества, – это древесная зола.

Как приготовить удобрение из золы для кабачков

Пепел – это идеальный вариант для дачников, которые не хотят использовать на огороде "химию". Чтобы приготовить идеальный раствор из золы, который ускорит рост кабачков, нужно взять:

  • 1 стакан просеянной золы;
  • 10 литров воды.

Дайте смеси настояться несколько часов, и после этого можно использовать ее для полива.

Под каждый куст достаточно налить всего один литр раствора.

Что любят и чего не любят кабачки
Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Как правильно вносить удобрение

Никогда не удобряйте сухую почву. Добавление удобрений в сухой грунт - это прямая дорога к тому, чтобы обжечь нежные корни. Желательно тщательно полить цуккини за день до внесения удобрений.

Второй вариант - хорошо полейте почву вокруг кабачков, а затем дайте воде впитаться в почву в течение пятнадцати-двадцати минут, прежде чем добавлять удобрения. Затем полейте еще раз.

Если вы используете гранулированное удобрение, не наносите его вплотную к стеблю растения, поскольку есть риск его обжечь. Вместо этого добавьте гранулированное (или другое сухое) удобрение на расстоянии 5-7 см от стебля вокруг растения. Хорошо перемешайте его с почвой (на глубину 5-7 см), а затем полейте.

Смотрите видео - Что делать, если кабачки, томаты и огурцы "жируют":

Как писал Главред, если окружить кабачки подходящими соседями по грядке, то можно будет отпугнуть распространенных вредителей кабачков и собрать десятки плодов с каждого куста. Детальнее читайте в материале: Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

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