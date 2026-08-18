Вишня отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Летняя обрезка вишни помогает сформировать здоровую крону и снизить риск возникновения проблем с деревом в холодное время года.

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Когда и как правильно обрезать вишню / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда и как правильно обрезать вишню

Как обрезать молодые деревья

Что делать после обрезки

Вишня относится к тем плодовым деревьям, которые требуют особого подхода к обрезке. В отличие от яблонь или груш, их раны хорошо заживают только летом, когда дерево активно растет и транспортирует соки. В этот период срезы быстро затягиваются каллюсом - мозолистой тканью, защищающей от инфекций. Зимой и весной процесс восстановления почти останавливается, и дерево становится значительно более уязвимым.

Главред расскажет, когда и как правильно обрезать вишню.

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Почему важна летняя обрезка

Основная опасность для косточковых культур - бактерия Pseudomonas syringae, вызывающая бактериальный рак, пишет Deccoria. Она образует кристаллы льда на поверхности побегов, разрывая ткань и открывая путь для заражения. Именно поэтому наибольший риск возникает осенью и зимой, во время заморозков. Летом, при отсутствии низких температур, бактерия теряет свой главный механизм проникновения.

Лучшее время для обрезки вишни

Рекомендуем обрезать вишни и черешни сразу после сбора урожая - в августе. Если лето было исключительно сухим и жарким, процедуру можно перенести на начало сентября, но завершить её следует не позднее середины месяца. Запоздалая обрезка снижает морозостойкость дерева и может привести к повреждениям зимой.

Что любит и чего не любит вишня / Инфографика: Главред

Как обрезать молодые деревья

Молодые деревья требуют более бережного ухода. Сначала удаляют сухие и поврежденные ветки, а также те, что растут внутрь кроны. Легкое прореживание обеспечивает доступ света и воздуха ко всем побегам, что снижает риск грибковых заболеваний и помогает дереву формировать прочную структуру.

Уход за старыми деревьями

Более взрослые деревья выдерживают более энергичную обрезку. Здесь важно не только поддержать здоровье, но и отрегулировать форму кроны. Удаляют перекрещивающиеся побеги, конкурирующие отростки и вертикальные "волчки", которые оттягивают силы от плодоносящих ветвей. Вишня плодоносит преимущественно на однолетних побегах, поэтому трехлетние и более старые ветви укорачивают, стимулируя образование новых. Черешня же формирует плоды на двух- и трехлетней древесине, поэтому её обрезают осторожнее, ограничиваясь прореживанием и удалением побегов, загущающих центр.

Техника обрезки

Для тонких побегов используют острый секатор, для толстых ветвей - садовую пилу. Срез должен быть чистым и ровным, без оставленных пеньков, ведь мертвая древесина легко поражается болезнями. Работы проводят в сухой солнечный день, чтобы уменьшить риск заражения грибками.

Что делать после обрезки

Крупные срезы обрабатывают садовой пастой или фунгицидом для плодовых деревьев. Наносить их следует сразу после обрезки, пока поверхность раны не высохла. Мелкие срезы, сделанные острым инструментом, обычно заживают самостоятельно. Инструменты необходимо дезинфицировать спиртом между срезами, особенно если удаляются больные ветви. Пораженные остатки следует убрать из-под дерева, чтобы они не стали источником новых инфекций.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Что будет, если пропустить обрезку летом

Если вишню или черешню не обрезать, их кроны постепенно загустеют. Внутри создается влажный микроклимат, благоприятный для развития грибковых болезней, в частности монилиоза. Плоды, созревающие в тени, становятся мельче и хуже окрашены. Густая крона также затрудняет обработку защитными препаратами и сбор урожая. Со временем дерево может потребовать радикальной коррекции, которая гораздо более травматична, чем ежегодная умеренная обрезка.

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