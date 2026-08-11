Что обрезать в саду до начала холодов: августовский уход для пышного цветения

Правильная обрезка некоторых растений сейчас поможет им сохранить форму и пышно зацвести в следующем году.

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Какие растения в саду нужно обрезать до сентября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нужно обрезать в саду в августе

Как правильно обрезать лаванду, чтобы она пышно цвели в следующем году

Как летняя обрезка влияет на рост живой изгороди

Август - это время, когда садоводы готовят свои участки к осеннему периоду. Именно сейчас стоит позаботиться о правильной обрезке отдельных растений, чтобы они оставались здоровыми и хорошо выглядели в следующем году.

Главред расскажет, что обязательно нужно обрезать в августе, чтобы обеспечить обильное цветение в будущем.

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Лаванда

Лаванда нуждается в обрезке в конце лета, когда её цветы начинают увядать, пишет Express. Если отложить процедуру до момента образования семян, кусты быстро потеряют компактность и станут жесткими. Рекомендуем обрезать растение достаточно сильно, чтобы придать ему аккуратную форму, но при этом оставлять молодые побеги на каждом стебле. Важно помнить: из старой древесины лаванда не восстанавливается, поэтому срезать нужно только прирост этого года.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Правильная обрезка стимулирует образование новых побегов, которые быстро окрепнут и создадут защитный покров на зиму. Это станет основой для обильного цветения в следующем году. При условии регулярного ухода кусты лаванды могут оставаться декоративными и цветущими более десяти лет.

Живые изгороди

Август - безопасный период для стрижки живых изгородей, ведь большинство птиц уже покинули гнезда. Летняя обрезка имеет преимущество: новые ветки отрастают значительно медленнее, чем после зимней, поэтому кусты дольше сохраняют заданную высоту и форму.

Во время работы стоит соблюдать несколько правил. Начинать обрезку следует с боков, делая легкий скос сверху вниз. Это обеспечивает равномерное освещение и густоту кроны вплоть до земли. Для идеально ровного среза верхушки можно натянуть веревку между колышками и использовать её в качестве ориентира.

Срезанные ветки лиственных пород целесообразно измельчить и добавить в компост, а остатки вечнозеленых растений лучше отправить на утилизацию садовых отходов. Такой подход поможет поддерживать порядок на участке и обеспечит растениям здоровый вид.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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