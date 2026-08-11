В Украину вернут прах Евгения Коновальца - детали

Кратко:
- Организационные вопросы решались по поручению Зеленского
- Прах Коновальца перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища
В Нидерландах провели эксгумацию останков полковника Армии УНР и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Работы состоялись на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме. Об этом 11 августа сообщили в Офисе президента Украины.
После эксгумации прах Коновальца планируют доставить в Украину, где его перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища.
Прощальная церемония пройдет в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.
В Офисе президента отметили, что дополнительные детали относительно дальнейших мероприятий будут обнародованы позднее.
Организационные вопросы решались по поручению президента Украины Владимира Зеленского. К работе были привлечены глава Офиса президента Кирилл Буданов и его команда, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига и сотрудники МИД, а также председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов и представители УИНП.
ОУН и УПА - главное
Вице-премьер и министр обороны Польши, председатель Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит членства в Европейском Союзе, пока не изменит отношение к истории ОУН и УПА.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага на территории страны. Этот символ ассоциируется с Украинской повстанческой армией и Организацией украинских националистов. Об этом польский лидер заявил во время публичных мероприятий, посвященных годовщине Волынской трагедии.
Историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал рост антиукраинских настроений в польской политике в интервью Главреду. По его словам, нынешняя ситуация является следствием длительного процесса, в ходе которого польские политики формировали соответствующие нарративы в обществе.
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О персоне: Евгений Коновалец
Евгений Коновалец (1891-1938) - выдающийся украинский военный и политический деятель, один из главных идеологов украинского национализма.
Коновалец родился в 1891 году недалеко от Львова.
Участвовал в Первой мировой войне в составе австрийской армии, позже – был командиром подразделения "Сечевых стрелков" в армии Украинской Народной Республики. Коновалец является одним из основателей Организации украинских националистов, а позже – основателем и первым председателем Организации украинских националистов.
После поражения Украинской революции и установления советской власти эмигрировал. В 1920 году основал Украинскую войсковую организацию (УВО) для подпольной борьбы. В 1929 году на съезде в Вене объединил националистические движения и стал первым председателем Провода ОУН.
Убит 23 мая 1938 года в Роттердаме (Нидерланды) в результате спецоперации советских спецслужб. Агент НКВД Павел Судоплатов, вошедший в доверие к Коновальцу, вручил ему замаскированную под коробку конфет бомбу.
В августе 2026 года в Роттердаме была проведена эксгумация его останков. Правительство Украины организовало процесс его репатриации для торжественного перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.
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