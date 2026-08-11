"Сорвался": Брэд Питт вернулся к зависимости спустя 7 лет

Вы узнаете:
- Почему Брэд Питт снова начал употреблять алкоголь
- Что артист рассказывал о своей зависимости
Американский актер Брэд Питт сделал неожиданное признание - он снова начал употреблять алкоголь. В интервью журналу Esquire он рассказал, как пытается контролировать свою зависимость.
В течение семи лет артист полностью придерживался трезвого образа жизни, однако в итоге вернулся к пагубной привычке. Несмотря на то, что Питт вернулся к употреблению спиртного, он пытается минимизировать влияние этого пристрастия.
"Я не пил семь лет, а потом сорвался. Но теперь я более сдержан", - поделился Брэд.
По словам Питта, несмотря на срыв, он старается контролировать процесс и не позволяет себе напиваться до беспамятства, как это было раньше. Знаменитость подчеркнул, что алкоголь не должен мешать его актерской деятельности. Теперь звезда может позволить себе только несколько бокалов вина.
"Несколько раз я переоценил свои силы, а потом понял: "Нет, это мне не на пользу. Только в небольших количествах"", - поделился актер.
Брэд Питт - алкогольная зависимость
Впервые о своей серьезной алкогольной зависимости Брэд Питт откровенно заговорил еще в 2017 году. Тогда артист признался, что не может вспомнить ни одного дня со времен окончания колледжа, когда бы он не употреблял спиртные напитки или не принимал другие вещества. В определенный момент голливудский актер осознал, что такой образ жизни ведет к разрушению, и принял решение полностью отказаться от пагубных привычек, продержавшись в абсолютной трезвости семь лет.
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О персоне: Брэд Питт
Уильям Брэдли Питт - американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" - победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года - и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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