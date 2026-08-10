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"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины - The Telegraph

Руслана Заклинская
10 августа 2026, 23:07
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Путин редко бывает в резиденции из-за угрозы со стороны украинских дронов.
ВСУ ослабили охрану "дворца Путина" / Коллаж: Главред, фото: navalny.com, скриншот из видео

Кратко:

  • Дроны поразили позицию С-400 вблизи Геленджика
  • Комплекс ПВО расположен примерно в 19 км от "дворца Путина"
  • После удара оборона поместья могла ослабнуть

Украинские беспилотники поразили площадку зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" вблизи Геленджика на юге России. Эта система использовалась для защиты одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщает издание, позиция С-400 расположена примерно в 19 км от известного "дворца Путина" - роскошного комплекса на побережье Черного моря. Система входила в комплекс противовоздушной обороны, который защищает резиденцию от возможных атак.

видео дня

Наряду с С-400 там используются средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. Вокруг поместья также создана так называемая буферная зона площадью около 43,5 кв. км, а над территорией действует режим запрета на полеты.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

По информации The Telegraph, поражение этой позиции может ослабить один из элементов обороны резиденции, однако нет подтверждений, что сам дворцовый комплекс был атакован или поврежден.

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на командующего СБС Роберта Бровди, перед ударом комплекс С-400 успел выпустить шесть ракет, после чего на его позиции вспыхнул пожар, который длился около трех часов. Спутниковые снимки, сделанные после атаки, зафиксировали уничтожение как минимум одной пусковой установки С-400.

Удару по комплексу предшествовала атака 7 августа. Тогда украинские силы вывели из строя расположенную неподалеку станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", которая предназначалась для подавления спутниковой связи Starlink в радиусе около 20 км.

"Теперь дворец Путина остается без защиты", - заявил военный аналитик Ян Матвеев.

Что известно о "дворце Путина"

Как пишет "Радио Свобода", резиденция возле Геленджика стала известна после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в 2021 году. Тогда утверждалось, что стоимость комплекса могла достигать около 1 млрд фунтов стерлингов.

Журналисты и расследователи сообщали о роскошном оформлении поместья и большом количестве объектов на его территории, среди которых казино, виноградник, спа-центр, театр, каток, кальян-лаунж, зал для танцев, а также так называемая "водная дискотека" и комната с миниатюрной железной дорогой. В 2023 году также сообщалось о появлении на территории резиденции часовни.

The Telegraph отмечает, что Путин, как считается, редко посещает черноморскую резиденцию из-за опасений возможных ударов украинских дальнобойных беспилотников. Вместо этого российский диктатор всё чаще использует укреплённую резиденцию на озере Валдай. По данным издания, её защищают как минимум 27 башен с системами "Панцирь".

Путин избегает появлений на публике и обходит определенные регионы - что известно

Как ранее сообщал Главред, Путин стал чаще выбирать для поездок Сибирь и Дальний Восток вместо регионов европейской части России. По сообщениям, Путин избегает регионов европейской части из-за опасений атак украинских беспилотников.

Британское издание The Telegraph сообщает об усилении давления Кремля на оппозицию в преддверии выборов. Издание отметило, что по меньшей мере 23 политикам запретили баллотироваться по формальным основаниям.

Путин также стал чаще появляться перед людьми, что отмечают как изменение в поведении лидера. Журналисты сообщали, что во время одного из мероприятий появление диктатора длилось около 40 секунд и произошло на фоне падения рейтингов.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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