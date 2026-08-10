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Залп десятков ракет по Украине за раз: "Мадяр" раскрыл планы РФ

Алексей Тесля
10 августа 2026, 21:57
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Сейчас РФ способна осуществить одномоментный запуск около 77 ракет различных типов с разных носителей.
искандер
РФ наносит массированные удары по Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ может осуществить одномоментный запуск около 77 ракет
  • Противник работает над наращиванием одномоментного залпа
  • Ограниченное число установок - препятствие для масштабных залпов РФ

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что украинские СМИ неверно интерпретировали его комментарий Associated Press о возможностях российского ракетного залпа.

"Триггеров и так хватает, уважаемые", - написал Бровди, призвав не пугать людей интерпретациями.

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По его словам, в материале действительно упоминалось, что имеющиеся возможности составляют 14% от необходимого для проведения Крымской операции. Однако это не означает, что Россия располагает возможностью одновременно применить 200 баллистических ракет.

"Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей: из материала о том, что мы можем бить врага в 7 раз интенсивнее, взять для распространения предложение о том, как нас запугать", - отметил он.

Бровди уточнил, что сейчас российская сторона способна осуществить одномоментный запуск около 77 ракет различных типов с разных носителей. При этом Москва, по его оценке, работает над увеличением общего ракетного залпа примерно до 200 единиц.

"Противник работает над наращиванием одномоментного залпа до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет", - подчеркнул Бровди.

Таким образом, речь идет об общем количестве ракет разных типов, а не о возможности России одновременно запустить 200 баллистических ракет.

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/ Инфографика: Главред

Эксперт об угрозе массированного удара РФ

Россия вряд ли способна одномоментно атаковать Украину 200 баллистическими ракетами. Такой сценарий потребовал бы задействовать большое количество пусковых установок, что, в свою очередь, повысило бы риск их обнаружения и уничтожения. Об этом УНИАН заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил ВСУ в резерве.

"У них всего 160 пусковых установок, если мы говорим об "Искандере-М". На одной пусковой установке – две ракеты. Если говорить об установках, которые применяются для нанесения ударов по территории Украины, то их от 16 до 26. Транспортно-зарядная машина может дополнительно перевозить ещё две ракеты, а интервал между пусками после перезарядки может составлять до одной минуты. Но тогда увеличивается время нахождения пусковой установки на позиции", – сказал он.

По мнению эксперта, именно ограниченное число установок является одним из главных препятствий для столь масштабного залпа. После первых пусков позиции российских комплексов могут быть обнаружены, что создает угрозу для самих установок.

"Я более чем уверен, что противник не будет подвергать такие средства такому риску. Ему легче каждую ночь запускать, например, по 20–30 ракет, чем одновременно применить большое количество", – заявил Храпчинский.

Еще одним ограничением остаются темпы производства. По словам специалиста, российские предприятия выпускают около 60 баллистических ракет в месяц. Москва пытается компенсировать дефицит за счет сотрудничества с КНДР.

"Враг пытается расширить свои возможности за счет получения от Северной Кореи дополнительных ресурсов – пусковых установок, баллистических ракет и экипажей, которые будут их обслуживать. Надо понимать, что попытка врага одновременно запустить 200 ракет может стать последним, что он сможет сделать. Для этого нужно еще и подготовить такое количество ракет. Поэтому я мало верю в такие возможности врага, ведь они существенно ограничены количеством пусковых установок. Сейчас враг использует от 16 до 26 пусковых установок. Умножаем на два и понимаем, сколько ракет можно запустить одновременно", – пояснил он.

При этом Храпчинский отметил, что способность украинской ПВО противостоять массированному удару зависит от направления атаки, количества задействованных систем и наличия комплексов Patriot.

"Но это также зависит от того, с каких направлений будут осуществляться пуски, сколько систем будут прикрывать тот или иной сектор и сколько комплексов Patriot будут работать на нем. Соответственно, учитывая это, можно рассчитать, какому количеству ракет способна противостоять система", – подытожил он.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

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О персоне: Роберт Бровди

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

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война России и Украины ракетный удар Силы беспилотных систем
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