Температура упадет до +20 градусов, но есть нюанс: когда вернется жара

Синоптик сообщает, что на протяжении недели будет прекрасная умеренная температура воздуха.

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Прогноз погоды в Украине на 11 и 12 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине во вторник

Когда вернется жара до +34 градусов

Погода в Украине во вторник, 11 августа, будет жаркой, но уже в среду температура немного снизится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра - жара, послезавтра - снова прекрасная погода. В Украине погода старается порадовать всех", - говорится в сообщении. видео дня

По ее словам, завтра в течение дня температура воздуха в большинстве областей составит +29…+33 градуса, только в западных областях ожидается +23…+28 градусов.

Также во вторник возможны небольшие дожди на западе и севере Украины, а на остальной территории прогнозируется сухая погода.

Погода 11 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 августа

Диденко добавила, что 12 августа погода станет более прохладной, а температура воздуха будет колебаться от +20 до +26 градусов.

В то же время на юге и юго-востоке жара еще сохранится. Там температура достигнет +28…+31 градус.

Погода 12 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 11 августа ожидается до +30 градусов. А уже 12 августа жара спадет до +23…+25 градусов. Возможны осадки, но незначительные.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда вернется жара

Синоптик рассказала, что на этой неделе обещают прекрасную умеренную температуру воздуха, но в ближайшие выходные снова вернется жара до +30…+34 градусов.

"Однако уже август, ночи явно прохладнее, можно спать с открытым окном, из которого вплывает роскошный, аппетитный воздух зрелого лета", - подытожила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели, с 10 по 16 августа, в основном будет устойчивой и малооблачной, лишь изредка возможны кратковременные дожди.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что с 10 августа будет преобладать погода без осадков. Соответственно, солнечных прояснений станет больше.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, август 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться. В большинстве областей среднемесячная температура ожидается примерно на 2 градуса выше нормы.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометеоцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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