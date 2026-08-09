Больше никакой химии: кухонное средство, которое навсегда избавит трубы от засоров

Профилактика раз в одну-две недели обходится в копейки и не требует агрессивных средств, но действует только до момента полного засора.

https://glavred.info/lifehack/bolshe-nikakoy-himii-kuhonnoe-sredstvo-kotoroe-navsegda-izbavit-truby-ot-zasorov-10787162.html Ссылка скопирована

Как предотвратить засорение канализационных труб / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

видео дня

Почему именно соль подходит для профилактики засоров

Как правильно засыпать и промывать слив

Что нельзя сливаться в раковину

Регулярная профилактическая очистка труб обычной поваренной солью позволяет избежать засоров, неприятного запаха и расходов на сантехника. Жир, остатки пищи, мыло и волосы оседают на внутренних стенках канализации, из-за чего вода стекает все медленнее, пишет ТСН.

Эффект объясняется тем, что соль хорошо растворяется в воде и размягчает жировые отложения, которые накапливаются постепенно. Дополнительный бонус - частичная нейтрализация запахов, возникающих из-за органических остатков в сливе.

Сама процедура занимает менее получаса. Раз в одну-две недели в слив засыпают примерно стакан соли, после чего медленно заливают горячую воду. Раствор оставляют действовать около 20 минут, а затем промывают отверстие большим количеством теплой воды.

Особую осторожность специалисты советуют проявлять владельцам пластиковой канализации: кипяток для таких труб не подходит, вода должна быть именно горячей. Наибольший эффект метод дает на кухне, куда регулярно попадают масло, жир и мелкие остатки пищи.

Что нельзя сливаться в раковину

Даже самые эффективные домашние средства не сработают, если нарушать основные правила эксплуатации канализации. В слив не стоит сбрасывать остатки жира после жарки, кофейную гущу, чайные листья, муку или тесто, а также крупные куски пищи.

Отдельный риск представляют салфетки, ватные диски и другие предметы, которые не растворяются в воде. Чтобы снизить вероятность засорения, рекомендуется установить на сливное отверстие сетку, которая задерживает крупные частицы мусора.

Когда соль уже не помогает

Если вода стала стекать заметно медленнее, к соли добавляют немного пищевой соды и промывают трубы тёплой водой - этот вариант используют для лёгких засоров и устранения запаха.

Предел возможностей домашних методов наступает тогда, когда вода почти не проходит или труба заблокирована полностью. В такой ситуации поможет только сантехнический трос или специальные средства для прочистки канализации.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред