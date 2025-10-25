Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства

Стоит подумать дважды, прежде чем хвататься за средство для прочистки труб. Сантехники говорят, что оно может повредить трубы.

Сантехники назвали средства, которыми нельзя чистить трубы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие средства нельзя применять для прочистки труб

Почему химикаты могут сократить срок службы сантехники

В каком случае нужно вызывать сантехника

Когда из раковины перестаёт уходить вода, то очень просто пойти в магазин и купить химическое средство для прочистки труб. Но, по словам экспертов по сантехнике, химикаты могут незаметно повредить сантехнику. В итоге - придется потратить большие деньги на ремонт.

Многие распространённые чистящие средства могут разъедать трубы, ослаблять сантехнику и выделять токсичные пары, даже если их рекламируют как "безопасные" или "быстродействующие", пишет Martha Stewart.

Что разъедает пластиковые трубы

Средство, которое сантехники категорически не рекомендуют использовать, - это химические средства для прочистки труб.

Эти чистящие средства содержат кислоты или едкие вещества, которые вызывают интенсивные химические реакции для прочистки засоров. Реакции, достаточно сильные, чтобы повредить сантехнику. Со временем они могут вызвать коррозию металлических труб и даже повредить пластиковые.

Эти средства создают тепло, растворяющее отложения. Это может помочь временно, но в долгосрочной перспективе повреждает трубы, приводя к трещинам и протечкам.

Также существует серьёзная угроза безопасности. Если сантехник прибудет после того, как в канализацию были залиты химикаты, остатки и пары могут вызвать химические ожоги или выделить вредные пары.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

Чем можно прочищать пластиковые трубы

Сантехники советуют применять для прочистки труб более безопасные и эффективные альтернативы.

Например, для обычной прочистки вместо химикатов можно использовать смесь горячей воды, пищевой соды и уксуса. Шипучая реакция поможет растворить небольшие отложения и устранить запах из канализации, не причиняя вреда трубам и окружающей среде.

Для более сложных работ сантехники рекомендуют ферментные чистящие средства для канализации. Эти натуральные средства используют полезные бактерии для расщепления органических веществ, таких как остатки пищи, волосы и мыльный налет. Они действуют как "пробиотики" для ваших труб, бережно очищая их и предотвращая засоры без нагревания и коррозии.

Чем еще нельзя чистить пластиковые трубы

Абразивные порошки — царапают поверхности и снимают защитное покрытие.

Активные отбеливающие растворы — могут вызывать коррозию труб и наносить вред окружающей среде.

"Смываемые" салфетки — не разлагаются, как туалетная бумага, и часто вызывают серьёзные засоры.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если вода не уходит или засор постоянно появляется, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Профессиональные сантехники используют специальные инструменты для полной и безопасной очистки труб без использования химикатов. После этого вы сможете поддерживать чистоту стоков с помощью регулярных ферментных чистящих средств.

Если использовать правильные средства, то ваши трубы и ваш кошелёк будут вам благодарны.

