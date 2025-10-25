Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

Дереву можно вернуть натуральный цвет. Названы два метода, которые работают.

Как убрать желтизну с деревянной мебели? / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему древесина меняет цвет

Как избавиться от оранжевого оттенка на деревянной мебели

Деревянная мебель, вскрытая лаком, со временем начинает приобретать оранжевый или янтарный оттенок. Это происходит из-за воздействия кислорода и ультрафиолетовых лучей, которые приводят к потемнению древесины. Хотя в древесине тёплых тонов нет ничего плохого, в определённых ситуациях она может выглядеть немного старомодно. Как удалить оранжевый цвет с древесины - разобрался Главред.

Как удалить оранжевый цвет с деревянной мебели

Если вы не хотите тратить время на повторную полировку дерева, то избавиться от оранжевого тона можно с помощью сине-зелёного тонера, пишет Martha Stewart.

Что вам понадобится:

наждачная бумага зернистостью 220;

серый шлифовальный диск;

сине-зеленый тонер;

прозрачное верхнее покрытие на водной основе.

Сначала слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220 и серой шлифовальной губкой.

Протрите поверхность мебели влажной тканью, чтобы удалить пыль, образовавшуюся после шлифовки.

Нанесите тонкий слой сине-зеленого тонера в качестве промывочного слоя, чтобы нейтрализовать оранжевые тона.

Как только цвет будет сбалансирован, покройте деталь прозрачным покрытием на водной основе, которое не пожелтеет со временем.

Как убрать желтизну с деревянной мебели

Если вы готовы приложить дополнительные усилия, то повторная полировка — лучший способ избавиться от оранжевого пигмента в древесине.

Вам понадобится:

мягкое чистящее средство;

губка или чистая ткань;

минеральные спирты;

наждачная бумага (зернистость 120, 150, 180 и 220);

щавелевая кислота;

двухкомпонентный отбеливатель для древесины;

дистиллированная вода;

уксус (для нейтрализации отбеливателя);

прозрачное покрытие на водной основе.

С помощью губки или тряпку очистите древесину мягким чистящим средством.

Смочите тряпку уайт-спиритом и протрите древесину.

После полного высыхания отшлифуйте поверхность древесины наждачной бумагой с зернистостью 120.

Постепенно переходите к использованию наждачной бумаги с зернистостью 220, стараясь не протереть древесину насквозь.

Осмотрите древесину на предмет наличия пятен от железа или воды и обработайте ее щавелевой кислотой, чтобы удалить изменения цвета.

Промойте дистиллированной водой и дайте древесине полностью высохнуть.

Используйте двухкомпонентный отбеливатель для древесины. Нанесите компонент A и дайте ему подействовать, затем используйте компонент B для нейтрализации тёплого пигмента древесины.

Достигнув желаемого уровня осветления, приготовьте смесь из равных частей уксуса и воды. Нейтрализуйте поверхность этой смесью, чтобы остановить процесс отбеливания. Дайте древесине высохнуть в течение ночи.

Для легкой шлифовки древесины используйте наждачную бумагу зернистостью 180.

Нанесите прозрачное покрытие на водной основе, чтобы сохранить тон древесины.

Как предотвратить пожелтение древесины

В некоторых случаях древесина неизбежно со временем приобретает оранжевый оттенок.

Один из недостатков использования масляных продуктов заключается в том, что они со временем приобретают янтарный оттенок из-за воздействия ультрафиолета. Однако один из способов замедлить этот естественный процесс — по возможности держать деревянную мебель вдали от солнечного света, поскольку ультрафиолет может ускорить изменение окраса.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

