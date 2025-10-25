Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

Вы узнаете:
- Почему древесина меняет цвет
- Как избавиться от оранжевого оттенка на деревянной мебели
Деревянная мебель, вскрытая лаком, со временем начинает приобретать оранжевый или янтарный оттенок. Это происходит из-за воздействия кислорода и ультрафиолетовых лучей, которые приводят к потемнению древесины. Хотя в древесине тёплых тонов нет ничего плохого, в определённых ситуациях она может выглядеть немного старомодно. Как удалить оранжевый цвет с древесины - разобрался Главред.
Если вам интересно, как обновить кухню без покупки новых шкафов, читайте материал: Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов.
Как удалить оранжевый цвет с деревянной мебели
Если вы не хотите тратить время на повторную полировку дерева, то избавиться от оранжевого тона можно с помощью сине-зелёного тонера, пишет Martha Stewart.
Что вам понадобится:
- наждачная бумага зернистостью 220;
- серый шлифовальный диск;
- сине-зеленый тонер;
- прозрачное верхнее покрытие на водной основе.
Сначала слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220 и серой шлифовальной губкой.
Протрите поверхность мебели влажной тканью, чтобы удалить пыль, образовавшуюся после шлифовки.
Нанесите тонкий слой сине-зеленого тонера в качестве промывочного слоя, чтобы нейтрализовать оранжевые тона.
Как только цвет будет сбалансирован, покройте деталь прозрачным покрытием на водной основе, которое не пожелтеет со временем.
Как убрать желтизну с деревянной мебели
Если вы готовы приложить дополнительные усилия, то повторная полировка — лучший способ избавиться от оранжевого пигмента в древесине.
Вам понадобится:
- мягкое чистящее средство;
- губка или чистая ткань;
- минеральные спирты;
- наждачная бумага (зернистость 120, 150, 180 и 220);
- щавелевая кислота;
- двухкомпонентный отбеливатель для древесины;
- дистиллированная вода;
- уксус (для нейтрализации отбеливателя);
- прозрачное покрытие на водной основе.
С помощью губки или тряпку очистите древесину мягким чистящим средством.
Смочите тряпку уайт-спиритом и протрите древесину.
После полного высыхания отшлифуйте поверхность древесины наждачной бумагой с зернистостью 120.
Постепенно переходите к использованию наждачной бумаги с зернистостью 220, стараясь не протереть древесину насквозь.
Осмотрите древесину на предмет наличия пятен от железа или воды и обработайте ее щавелевой кислотой, чтобы удалить изменения цвета.
Промойте дистиллированной водой и дайте древесине полностью высохнуть.
Используйте двухкомпонентный отбеливатель для древесины. Нанесите компонент A и дайте ему подействовать, затем используйте компонент B для нейтрализации тёплого пигмента древесины.
Достигнув желаемого уровня осветления, приготовьте смесь из равных частей уксуса и воды. Нейтрализуйте поверхность этой смесью, чтобы остановить процесс отбеливания. Дайте древесине высохнуть в течение ночи.
Для легкой шлифовки древесины используйте наждачную бумагу зернистостью 180.
Нанесите прозрачное покрытие на водной основе, чтобы сохранить тон древесины.
Как предотвратить пожелтение древесины
В некоторых случаях древесина неизбежно со временем приобретает оранжевый оттенок.
Один из недостатков использования масляных продуктов заключается в том, что они со временем приобретают янтарный оттенок из-за воздействия ультрафиолета. Однако один из способов замедлить этот естественный процесс — по возможности держать деревянную мебель вдали от солнечного света, поскольку ультрафиолет может ускорить изменение окраса.
Ранее Главред писал, что мебель, окна или двери из натурального дерева периодически приходится "освежать", а для этого необходимо убрать старую краску с дерева.
Смотрите видео - Три способа очистить старую засохшую краску с дерева:
Вам также может быть интересно:
- Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки
- Старая газета против холода, грязи и запахов: 13 лайфхаков, которые реально работают
- Мыши уйдут сами: хитрости, которые отвадят грызунов из дома
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред