Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9

Виталий Кирсанов
26 декабря 2025, 14:57
565
Белок играет важную роль в поддержании энергии и сытости организма.
В каких продуктах содержится много белка
В каких продуктах содержится много белка / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • 9 продуктов, которые могут заменить курицу, как источник белка
  • Какие самые практичные и недорогие белковые продукты

Белок помогает поддерживать мышцы, укрепляет кости, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает дольше чувствовать сытость. Курица является самым распространенным источником белка, однако она является не единственным питательным вариантом, когда речь идет о добавлении белка в ваш рацион. Об этом пишет EatingWell.

Поэтому диетологи назвали 9 продуктов, которые могут заменить курицу, как источник белка.

видео дня

Автор Youtube-канала MEN's LIFE также рассказал, в каких продуктах содержится много белка.

Лосось

Помимо полезных для сердца омега-3 жиров, лосось также содержит высококачественный белок, витамин D, селен и витамин B12.

"Лосось также известен тем, что содержит омега-3 жиры, которые поддерживают работу мозга, оказывают противовоспалительное действие и помогают поддерживать целостность клеточных мембран наших нейронов, чтобы они могли функционировать в полную силу", - говорит диетолог Магги Мун.

Лосось быстро готовится и хорошо сочетается почти с любыми приправами, благодаря чему он является одним из самых простых белков, которые можно включить в меню.

"Обжаривание лосося на сковороде шкуркой вниз помогает ему равномерно прожариться, даже если вы не планируете есть шкурку (хотя хрустящая рыбная шкурка - это кулинарное удовольствие)", - добавляет Мун.

Фильтрованный (греческий) йогурт

Кроме впечатляющего содержания белка, этот йогурт содержит кальций, пробиотики, калий и витамины группы B. Также он является очень удобным и универсальным.

Многие люди считают йогурт сладким, однако диетолог Кэролин О'Нил говорит:

"Не забывайте о пикантных способах использования греческого йогурта, например, добавление его в качестве начинки к печеной картошке вместо сметаны или смешивание с кремовой заправкой для салата, такой как ранчо или цезарь, чтобы повысить содержание белка и добавить пикантного вкуса".

Также греческий йогурт можно добавлять в смузи или смешивать его с клубничными и арахисовыми хлопьями.

Чечевица

Чечевица является одним из самых питательных и доступных источников белка. Она содержит растительный белок, клетчатку для здоровья пищеварительной системы, железо, фолаты, калий и полезные антиоксиданты.

О'Нил говорит, что чечевица является "скромным героем, маленьким по размеру и большим по содержанию белка, с дополнительным преимуществом в виде пищевых волокон".

Кроме того, чечевица прекрасно впитывает ароматы, благодаря чему она является идеальной для различных блюд, особенно для растительных. Она прекрасно подходит для салатов, зерновых блюд и соусов для пасты.

Тофу

Тофу - это богатый питательными веществами растительный белок, который изготавливается из соевых бобов. Он содержит все девять незаменимых аминокислот, благодаря чему он является полноценным белком. Кроме того, тофу содержит железо, кальций и полезные изофлавоны.

"Я не могу придумать более универсальный белковый продукт - тофу может быть сладким, пикантным, твердым или шелковисто-мягким", - говорит Мун.

Консервированный тунец

Это один из самых практичных и дешевых белковых продуктов, который стоит держать на кухне.

"Консервированный тунец имеет длительный срок хранения, отлично подходит для быстрых блюд и содержит омега-3 жиры, которые поддерживают здоровье сердца и мозга, а их многие из нас не получают в достаточном количестве", - объясняет диетолог Анна Рейсдорф.

Этот продукт идеально подходит для быстрых обедов и богатых белком перекусов.

Сыр

Сыр является хорошим источником кальция и фосфора, а также витамина В12. Его мягкий вкус подходит как для сладких, так и для соленых блюд.

"Сыр хорошо сочетается с различными рецептами и может быть самостоятельным блюдом как удобный перекус. Попробуйте намазать его на тост, добавить в тесто для блинов или в рецепт лазаньи, чтобы получить кремовое, высокобелковое блюдо", - советуют в материале.

Фасоль

"Ни одна кладовая не может обойтись без консервированной или сушеной фасоли, которая является доступным, экологичным и богатым клетчаткой источником растительного белка", - отмечает Мун.

Фасоль является источником питательных веществ, среди которых белок, клетчатка, калий, магний и антиоксиданты.

Свиная вырезка

Это нежирный кусок мяса, который имеет мягкий вкус. Вырезку часто недооценивают, но она очень питательна.

"Большинство людей до сих пор ассоциируют свинину с высоким содержанием жира, но нежирные куски мяса по содержанию белка и насыщенных жиров можно сравнить с куриным мясом", - добавляет Рейсдорф.

Индейка

Грудинки индейки являются источником высококачественного белка, благодаря чему она прекрасно заменяет курятину почти в любом рецепте. Кроме того, она богата питательными веществами, такими как витамины группы В, селен и цинк, которые способствуют энергетическому обмену и укреплению иммунитета.

Смотрите видео о продуктах, богатых белком

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: EatingWell

EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных нужд (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).

Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.

Был основан в 1990 году. Сначала это был журнал, но впоследствии EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

белок лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:24Украина
Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

16:12Мир
Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Последние новости

16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:10

Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

15:00

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

14:58

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответВидео

Реклама
14:57

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9Видео

14:45

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

14:12

"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"Видео

13:53

Почему 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки: какой церковный праздник

13:45

Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами

13:26

Приметы на Новый год 2026: как приручить Огненную Лошадь и что нельзя делать

13:24

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

13:07

Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

12:54

Украинцев ждут новые налоги на электромобили: что изменится уже с 1 января

12:39

Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробностиФото

12:18

"Вряд ли стану невестой": Мария Бурмака высказалась о своем избраннике

Реклама
12:00

Кремль готовит ловушку Трампу: какую цель на самом деле преследует Путин

11:53

Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время

11:51

Прорыв границы на Сумщине: в ГПСУ сказали, могут ли россияне пойти вглубь области

11:50

Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие

11:36

"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

11:29

Сарделька в чешуе: Захарову высмеяли за располневшую фигуру

11:20

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

11:18

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

11:13

"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

11:08

"Должны взвесить последствия": в РФ перешли к угрозам Польше, что произошло

10:59

Как на украинском языке сказать "подкаблучник": названы четыре меткие фразыВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

10:32

До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогодаФото

10:29

У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

10:28

Крах произошел за 100 лет до нашествия монголов - кто на самом деле развалил РусьВидео

10:24

"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на РождествоВидео

10:08

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

10:02

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

09:28

Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принцаВидео

Реклама
09:26

Почему мы видим "мушки" перед глазами

09:18

Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

09:14

Гороскоп на завтра 27 декабря: Ракам - неприятности, Водолеям - гость

09:10

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

08:56

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:25

Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять