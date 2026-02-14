Укр
"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

Руслана Заклинская
14 февраля 2026, 18:44обновлено 14 февраля, 19:18
Президент раскрыл детали переговоров с командой Дональда Трампа.
'Это длительный промежуток времени': Зеленский назвал год и условия завершения войны
Зеленский назвал сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 22 ОМБр

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина надеется завершить войну в этом году
  • США предлагают гарантии на 15 лет, Украина хочет на 30-50 лет
  • Украина не выведет войска из Донбасса

Украина надеется завершить войну в 2026 году. США стремятся к скорейшему заключению мира, однако Киев настаивает сначала на подписании долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

"1 год - это еще длительный промежуток времени. Надеюсь, что мы сможем завершить эту войну в течение года", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности

Глава государства сообщил об интенсивных переговорах с американской стороной. Сразу после разговора с госсекретарем Марко Рубио запланирован телефонный разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"В Вашингтоне также хотят подписать все документы о мире одновременно, но Украина желает сначала подписать гарантии безопасности. Это лучше для нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, США предлагают формат гарантий безопасности на 15 лет. Однако Зеленский отметил, что Украина требует более длительных сроков - 30 или даже 50 лет.

Переговоры в Женеве

Президент Украины также отреагировал на смену руководителя российской переговорной группы. Зеленский считает это попыткой Москвы затянуть время.

"Я думаю, они хотят отложить принятие решения. Но, возможно, я несколько пессимистично настроен... Думаю, это будет большая ошибка и надеюсь, американцы не позволят играть с ними", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина и США "не позволят" россиянам начать переговоры с чистого листа.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

На мирных переговорах в Женеве на следующей неделе Украина, США и РФ обсудят работу мониторинговой миссии в случае прекращения огня. Также обсудят вопрос энергетического перемирия.

"Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем публично об этом говорить", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы никто не мог обвинить Киев в нежелании завершить войну: "Мы не даем таких детских пасов".

Вопрос территорий

Глава государства в очередной раз подчеркнул неизменность позиции относительно целостности страны. По его словам, российский лидер стремится захватить весь Донбасс, чтобы "продать" это как победу своему населению.

'Мы не выведем войска никогда, там проживает 200 тысяч украинцев", - заявил Зеленский.

Сколько военных находится в плену РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас у Украины более 4 тысяч военнопленных, тогда как у России - около 7 тысяч украинцев. Глава государства отметил, что это позволяет проводить обмены в любом формате: "всех на всех" или меньшим количеством.

"Это хорошие новости, потому что у нас было полторы тысячи, на данный момент имеем чуть больше четырех тысяч, то есть мы можем провести обмен, если они будут готовы всех на всех. Если они говорят тысячу на тысячу, не прекрасно, но хорошо. Но если они будут готовы поменять даже 100 на 100 - конечно, любой шаг", - отметил он.

Как может закончиться война в Украине - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что динамика переговоров о завершении войны будет зависеть от переговоров между Китаем и США и между Россией и США. По его словам, ключевыми остаются два вопроса: оформление территориальных претензий России и позиция Украины в отношении своих территорий, а также вопрос внутреннего суверенитета Украины.

Кулик предполагает, что сначала появятся договоренности Украины и России с США, далее - документы с участием европейских партнеров, и только после этого возможно соглашение между Украиной и РФ.

Мюнхенская конференция по безопасности - последние новости

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия не имела никаких оснований для оккупации Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году. По его словам, Путин не сможет победить, несмотря на огромные потери.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в минувшее воскресенье Украина получила от партнеров ракеты для ПВО, которые уже в ночь на 12 февраля были использованы для отражения российской атаки. Он отметил, что иногда поставки происходят буквально накануне ударов.

Как сообщал Главред, президент подчеркнул, что без четких международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны будут временными, а Путин продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний и не отказывается от военной экспансии.

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодняшний день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

