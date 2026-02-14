Укр
"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял Орбана

Руслана Заклинская
14 февраля 2026, 15:34
Президент Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал пассивность отдельных европейских лидеров.
'Думает, как отрастить живот, а не армию': Зеленский жестко высмеял Орбана
Зеленский объяснил Орбану, благодаря кому он чувствует себя в безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/orbanviktor

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина сдерживает РФ и обеспечивает безопасность Европы
  • Виктор Орбан может не думать об армии благодаря украинцам
  • Украинцы не выбирали войну и защищают не только себя, но и Европу

Пока Украина держит оборону, остальная Европа остается в безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан благодаря украинцам может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как нарастить армию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, пока Украина противостоит российской агрессии, другие государства могут чувствовать себя в относительной безопасности. Зеленский подчеркнул, что благодаря украинцам независимыми остаются Польша, страны Балтии, а также Молдова и Румыния.

"И даже один Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", - отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинцы не выбирали эту войну и не являются "терминаторами", а обычными людьми, которые вынуждены защищать свое государство и безопасность всей Европы.

"Украина не выбирала эту войну, и неправильно считать, что это постоянная договоренность, договоренность, по которой другие могут оставаться в безопасности позади Украины. Украинцы - это люди, люди, а не терминаторы", - добавил президент.

Смотрите видео с заявлением Зеленского:

'Думает, как отрастить живот, а не армию': Зеленский жестко высмеял Орбана
Зеленский - об Обрана / Фото: скриншот

Ответ Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X ответил на заявление Владимира Зеленского. Он поблагодарил за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС" и заявил, что это поможет венграм лучше оценить ситуацию.

"Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете: эти дебаты не о мне и не о вас. Они касаются будущего Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", - написал премьер.

Почему Орбан выступает против Украины - мнение эксперта

По словам политолога Игоря Рейтеровича, премьер Венгрии Виктор Орбан использует внешние факторы, в частности тему Украины, чтобы отвлечь население от внутренних проблем и создать образ "врага".

"Орбан уже блокирует определенные инициативы на уровне Европейского Союза. Как премьер-министр Венгрии он делает это официально, а теперь стремится переложить ответственность на венгров. То есть он хочет сказать, что это не его личная позиция, а позиция народа: мол, "венгры выступили против, а я, как демократически избранный лидер, не могу не поддержать их волю", - пояснил эксперт.

Как отметил Рейтерович, шансы Орбана на переизбрание невелики, поскольку партия "Фидес" отстает более чем на 15%.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Орбана - новости по теме

В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение ЕС предоставить Украине кредит на 90 млрд евро. Он заявил, что использование замороженных российских активов может быть равносильно "объявлению войны" России, а также выразил сомнение относительно того, "кто на кого напал" в войне.

В начале февраля Орбан заявил, что Украина является "врагом" его страны. По его словам, Киев якобы призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что может привести к росту расходов для венгров.

Как сообщал Главред, 13 февраля премьер Венгрии в видеообращении в соцсети X заявил, что украинские военные якобы представляют угрозу для Венгрии. Он подчеркнул, что Будапешт "не будет финансировать, вооружать и легитимизировать угрозу собственной безопасности", а также в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС.

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

война в Украине Венгрия Владимир Зеленский Виктор Орбан
